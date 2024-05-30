الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أنفاق ومبان مفخخة.. كمائن المقاومة الفلسطينية تُكبد الاحتلال خسائر كبيرة

جانب من استهداف المقاومة
جانب من استهداف المقاومة جنود جيش الاحتلال

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن عضو مجلس الحرب غادي أيزنكوت، صرح أمس، بأن هناك كتيبة كاملة تعمل في  جباليا تجابه فصائل المقاومة الفلسطينية، أو ألوية كان قد قيل سابقًا إنه تم الإجهاز عليها وتفكيكها.

جيش الاحتلال أعلن أمس أنه تعامل مع ما يزيد على 26 إصابة خلال الـ 24 ساعة

وأضافت "أبو شمسية"، اليوم الخمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال أعلن صبيحة اليوم عن مقتل جندي إسرائيلي في معارك بشمال القطاع أي في جباليا، وإصابة عدد من الجنود، وتحدث جيش الاحتلال، أمس، أنه تعامل مع ما يزيد على 26 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت: "كان قد سبقها إعلان جيش الاحتلال بمقتل 3 من جنوده وإصابة 5 بينهم 3 بإصابات حرجة ومنهم ضابط، كانت هذه نتيجة كمين مفخخ ومحكم أقامته فصائل المقاومة الفلسطينية داخل مبنى سكني بالقرب من معبر رفح".

ارتفاع  حصيلة الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى 642 قتيلا

وأشارت إلى أنه بهذا ترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى 642 قتيلا، بينهم 291 منذ بدء الهجوم البري العسكري في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، كما ارتفعت أعداد الإصابات، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت بأن هنالك ارتفاعا في أعداد الإصابات التي سيعترف فيهم لاحقا على أنهم معاقون.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين كابينت الحرب جباليا الاحتلال المقاومة الفلسطينية

مواد متعلقة

انتشال 12 شهيدًا بمخيم جباليا شمال غزة

36224 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة

نقيب المحامين الفلسطينيين: أمريكا أمام امتحان أخلاقى جديد فى مجلس الأمن

مسئول قبرصى: الممر البحرى لغزة يعمل والمساعدات مخزنة فى سفن قبالة ساحل القطاع

قصف إسرائيلى مكثف على مناطق متفرقة من غزة

القاهرة الإخبارية: هناك تطابق فى وجهات النظر بين الرئيس السيسى ونظيره الصينى

"أونروا": انهيار الوكالة يعنى تصفية قضية اللاجئين وإنهاء عملية السلام بالمنطقة

روسيا: نرحب باقتراح الصين عقد مؤتمر للسلام بشأن الوضع فى أوكرانيا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

مفاجأة.. أهالى ضحايا "سفاح التجمع" يرفضون اتهامه

عاجل| الحبس سنة لحسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة