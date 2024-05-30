أنفاق ومبان مفخخة.. كمائن المقاومة الفلسطينية تُكبد الاحتلال خسائر كبيرة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن عضو مجلس الحرب غادي أيزنكوت، صرح أمس، بأن هناك كتيبة كاملة تعمل في جباليا تجابه فصائل المقاومة الفلسطينية، أو ألوية كان قد قيل سابقًا إنه تم الإجهاز عليها وتفكيكها.

جيش الاحتلال أعلن أمس أنه تعامل مع ما يزيد على 26 إصابة خلال الـ 24 ساعة

وأضافت "أبو شمسية"، اليوم الخمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال أعلن صبيحة اليوم عن مقتل جندي إسرائيلي في معارك بشمال القطاع أي في جباليا، وإصابة عدد من الجنود، وتحدث جيش الاحتلال، أمس، أنه تعامل مع ما يزيد على 26 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت: "كان قد سبقها إعلان جيش الاحتلال بمقتل 3 من جنوده وإصابة 5 بينهم 3 بإصابات حرجة ومنهم ضابط، كانت هذه نتيجة كمين مفخخ ومحكم أقامته فصائل المقاومة الفلسطينية داخل مبنى سكني بالقرب من معبر رفح".

ارتفاع حصيلة الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى 642 قتيلا

وأشارت إلى أنه بهذا ترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى 642 قتيلا، بينهم 291 منذ بدء الهجوم البري العسكري في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، كما ارتفعت أعداد الإصابات، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت بأن هنالك ارتفاعا في أعداد الإصابات التي سيعترف فيهم لاحقا على أنهم معاقون.