الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار إسحق رئيس دير دلماتوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى البار إسحق رئيس دير دلماتوس وهو سوري الأصل. أسس أول دير في القسطنطينيّة سنة 381. انتقل إلى الله بعد سنة 406. يأتي ذكره أيضاً، مع بارّين آخرين من خلفائه

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: 

ينقضي الوقت بصمت، عامًا بعد عام؛ ويقترب مجيء المسيح في كلّ لحظة. ليتنا نستطيع أن نقترب من السماء، كما هو يقترب من الأرض! يا إخوتي، صلّوا له كي يمنحكم الشجاعة للبحث عنه بكلّ صدق. صلّوا له كي يجعلكم متّقدين... صلّوا له كي يعطيكم ما يسمّيه الكتاب المقدس "القلب الطيّب والكريم" أو "كمال القلب" وبدون انتظار، ابدأوا منذ الآن بإطاعته من كلّ قلوبكم. فالقليل من الطاعة هو أفضل من عدم الطاعة...

عليكم التماس وجه الربّ إنّ الطاعة هي الطريقة الوحيدة للبحث عنه. واجباتكم كلّها تُختَصَر بالطاعة... القيام بما يطلبه يعني إطاعته، وإطاعته يعني الاقتراب منه. كلّ عمل طاعة يقرّبنا منه هو الذي ليس بعيدًا بالرغم من المظاهر، بل قريب جدًّا وراء هذا الإطار المادي. الأرض والسماء ليستا سوى حجاب بيننا وبينه، وسيأتي اليوم الذي يشقّ فيه هذا الحجاب ويظهر نفسه لنا. عندها، سيكافئنا وفقًا للطريقة التي انتظرناه بها. إذا كنّا قد نسيناه، فهو لن يعترف بنا؛ لكن "طوبى لأُولِئكَ الخَدَم الَّذينَ إِذا جاءَ سَيِّدُهم وَجَدَهم ساهِرين" فليكن هذا نصيب كلّ واحدٍ منا! من الصعب أن نحقّق ذلك، لكن من المحزن أن نفشل. الحياة قصيرة والموت مؤكّد، لكنّ الدهر الآتي أبديّ.

يبدو من السهل جدًّا القول إنّنا سلّمنا إرادتنا لتكون بتصرّف شخص آخر. غير أنّه حين يأتي الاختبار الحقيقي، نفهم أنّه لا يوجد شيء أكثر صعوبة من أن نقوم بذلك كما يجب... إنّ الربّ يعرف مقدرة كلّ إنسان، وعندما يلتقي بنفسٍ قويّة، فإنّه لا يتوقّف حتّى يحقّق إرادته فيها. 

أودّ أن أعرض عليكم أو أن أذكّركم ما هي إرادته. لا تظنّوا أنّه قد يعطيكم الثروات، والملذّات، والشرف أو أيّ خيرات أخرى من خيرات الأرض. إنّه يحبّكم أكثر بكثير من ذلك، ويقدّر عطاياكم كثيرًا: لذا، هو يريد أن يكافئكم كما تستحقّون، أي بمنحكم ملكوته حتّى في هذه الحياة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديسة البارة في الشهيدات ثيوذوسيّا

"الأرثوذكسية" تحتفل بحلول التذكار الشهري للسيدة العذراء مريم

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القديسة تيودوسيا

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء الثامن من زمن السنة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية غيرارديسكا دي بيزا

مطران فلسطينى: وحدة الصف أهم ما نحتاجه.. والعالم يتغير لصالحنا

هدية من كنيسة المهد.. البابا تواضروس يستقبل وفدًا وزاريًا فلسطينيًا (صور)

كنيسة أم المخلص ببردنوها تستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

انفراجة فى سوق الأدوية تشهدها الأسابيع المقبلة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة