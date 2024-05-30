الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفارة السعودية تعلق على اختفاء أحد رعاياها في القاهرة

السفارة السعودية
السفارة السعودية في القاهرة

أصدرت السفارة السعودية في مصر، اليوم الخميس، بيانًا بشأن اختفاء مواطن يدعى هتان بن غازي شطا في القاهرة، وذلك بعد التفاعل الواسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي في مدينة القاهرة، تود السفارة توضيح أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت السفارة إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورًا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث تمكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه".

وأضافت السفارة في بيانها: "لايزال البحث المكثف جاريًا عن المواطن من قبل الجهات الأمنية بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن".

وختمت السفارة بيانها قائلة: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود الحثيثة بالنجاح وأن يعود المواطن سالمًا إلى أهله وذويه".

وكانت وسائل إعلام وناشطون في السعودية، تداولت خلال الساعات الماضية، نبأ اختفاء الشاب هتان في القاهرة منذ يوم 22 أبريل الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام عن شقيق هتان، أن الشاب اختفى منذ خروجه من منزله في حي "الرحاب"، موضحًا أن شقيقه يعمل في مجال "لايف كوتش" ويذهب بشكل متكرر للقاهرة للحصول على دورات تدريبية.

وذكر أن هتان متزوج ولديه ابنة، وذهب مؤخرًا إلى مصر بهدف الدراسة وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية.

وعن ظروف اختفائه، قال شقيقه إن هتان كان على تواصل دائم معهم حتى اختفى، مشيرًا إلى إبلاغ الجهات الأمنية المصرية والسفارة السعودية بالقاهرة منذ لحظة فقدناه.

وتابع: "لا يزال اختفاء شقيقي هتان شطا يكتنفه الغموض، إذ إن المعلومات المتوافرة لدينا قليلة، والجهات الأمنية في مصر تقوم بالتحري حول الملابسات كافة لمعرفة مصيره، ولا يزال البحث جاريًا".

وناشدت عائلة المفقود هتان وأصدقاؤه السلطات المصرية والسعودية للتدخل العاجل من أجل العثور عليه، كما ناشدوا المواطنين الإبلاغ عن أي معلومة تخص الحادث للمساعدة في العثور عليه.

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