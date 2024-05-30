الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الاستثمار تبحث الاستفادة من التجربة الهندية فى دعم ريادة الأعمال

جانب من لقاء هيئة
جانب من لقاء هيئة الاستثمار والوفد الهندي

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة  العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا حكوميًا هنديًا رفيع المستوى ضم ممثلي وزارة التجارة والصناعة والمبادرة الحكومية الهندية لدعم ريادة الأعمال Startup India، لتبادل الخبرات بين البلدين فيما يخص دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.


وحضر اللقاء من الجانب الهندي سوميت جارانجال، مدير إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة الهندية، وأنوبهاف كومار داس، مدير مبادرة Startup India، وعن الجانب المصري حسام عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال، وأحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال، ما أسهم في جذب استثمارات ضخمة في قطاع الشركات الناشئة بالبلدين.


وقال حسام هيبة إن الهيئة مهتمة بالاستفادة من التجربة الهندية في دعم ريادة الأعمال، باعتبارها من أعلى دول العالم من حيث معدلات تأسيس الشركات الناشئة ونموها. 

وأكد اهتمام الدولة المصرية بريادة الأعمال، ومن أهم مظاهر الاهتمام إنشاء وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والتي تم افتتاح مقرها الأول بالهيئة الأسبوع الماضي، كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للوحدة.
 

وأوضح الجانب المصري أن الوحدة ستقوم بالمتابعة المستمرة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتي كانت من أهمها جهود مبادرة Startup India ومنصتها الإلكترونية.
 

وأضاف الجانب الهندي أنه على الصعيد العالمي استضافت العاصمة نيودلهي قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين العام الماضي.
 

وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين لتحسين بيئة الأعمال، ومن أهمها تبادل الخبرات العلمية والعملية فيما يخص تطوير قدرات رواد الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة في البلدين من التعاون الاستثماري، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تجمع بين الشركات الناشئة في مصر والهند.

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