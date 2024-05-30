الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": استشهاد 7 فلسطينيين إثر قصف استهدف مواطنين بحي تل السلطان

تل السلطان
تل السلطان

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من خان يونس، إنه في كل ساعة هناك مستجد ميداني يسجل في مختلف محافظات القطاع.

 وأوضح أنه في الجنوب وتحديدا رفح الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء جراء استمرار الغارات منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة لأكثر من 7 شهداء بعد استشهاد 4 في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة تعرف باسم "مفترق بدر" بحي تل السلطان.

طواقم الهلال الأحمر انتشلت اثنين من زملائهما اللذين استشهدا جراء استهداف مباشر لسيارة إسعاف

وأضاف أبو كويك، اليوم الخمس، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن طواقم الهلال الأحمر اليوم تمكنت من انتشال اثنين من زملائهما اللذين استشهدا جراء استهداف مباشر لسيارة إسعاف كانت في المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية، واتجهت لتلبية نداء استغاثة والوصول للجرحى، لكن استهدفت من قبل طائرات الاستطلاع بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية ما زالت تقترب أكثر من المنطقة الغربية برفح الفلسطينية، لا سيما أنها تمركزت في منطقة "تلة زعرب "، وباتت تتجه نحو منطقة "الحديقة اليابانية".

السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هي سيطرة عملياتية

ولفت أن الحديث الإسرائيلي عن السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هي سيطرة عملياتية، لكن آليات الاحتلال لم تصل إلى أقصى المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية، وهي تبتعد 3 كم من أصل 14 كم يمتد بطولها هذا المحور.


 

القاهرة الإخبارية القطاع رفح جولة المراسلين الهلال الأحمر رفح الفلسطينية محور فيلادلفيا محور صلاح الدين

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