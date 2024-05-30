تفاصيل عرض "الخروج عن النص" على مسرح السامر بالعجوزة

شهد مسرح السامر بالعجوزة، العرض المسرحي "الخروج عن النص" ضمن عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل الدكتورعلاء عبد العزيز"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

"الخروج عن النص" على مسرح السامر بالعجوزة

تدور أحداث العرض الذي شهده مسرح السامر بالعجوزة، في القرن الثاني عشر حول قصة ممثلين شابين بمسرح الكنيسة يقرران الخروج عن المألوف بتقديم عروضهما في الشارع للجمهور، مع محاولة الاستعانة بعنصر نسائي والذي كان غير مسموح به في تلك الفترة الزمنية، وبعد محاولات تتحقق النبؤة، لتتغير حياة "البطلة" بعد دخولها عالم التمثيل.

"الخروج عن النص" لفرقة الزقازيق المسرحية، تأليف أحمد نبيل، أداء رنا خالد، محب مجدي، عبد الرحمن شلبي، أحمد محمد حسنين، تصميم ملابس حسام عبد الحميد، تأليف موسيقى وألحان إسلام حمادة، ديكور محمد فياض، تصميم إضاءة عمر وفيق، تصميم استعراضات أحمد شبانة، مخرج منفذ محمد الأصيل، مساعد مخرج بلال طارق، إخراج ماركو فؤاد.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.

الندوة النقدية

أعقب العرض ندوة نقدية أدارها المخرج محمد العدل، وشارك بها الناقد صلاح فرغلي والناقدة ضحى الورداني.

أبدى "العدل" إعجابه بأداء الممثلين لما لديهم من طاقة تمثيلية بجانب التنوع في الأداء من خلال الجمع بين "الكوميدي والتراجيدي" بخلاف مساحات الغناء بأصواتهم الممتعة.

وأشار أن المخرج نجح في توصيل رؤيته ورسالته ومجهوده بشكل واضح من خلال تضافر جميع عناصر العرض المسرحي، قائلا "يمثل العرض نوادي المسرح فهو يقدم فكر جديد وشباب لديهم طموح ورؤية جديدة، وهذه صورة مبشرة بأن القادم أفضل".

وأوضح الناقد صلاح فرغلي أن العرض يناقش فكرة حرية التعبير من خلال عرض مشكلات وقعت بالفعل في تلك الفترة الزمنية بشأن الفن التمثيلي، وتم تقديمها في قالب درامي كوميدي بشكل جيد للغاية.

من ناحيتها قالت الناقدة ضحى الورداني: "من العروض التي أحببت مشاهدتها بالمهرجان، وتم توظيف طاقة الممثلين بطريقة إبداعية ولكنهم بحاجة إلى بعض التوجيهات فيما يخص النقلات الزمنية أو تحديد الحالات لأن النص بالفعل صعب ومركب"، مشيرة إلى ضرورة تعريف المخرج بالنقلات الصحيحة للشخصيات، أما عن الإضاءة تم توظيفها بصورة جيدة.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

عروض المهرجان اليوم

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم الخميس على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مع العرض المسرحي الأول "ظلال"، ويعرض في تمام الساعة الرابعة مساء، وهو لفرقة غزل المحلة، تأليف خالد توفيق وإخراج هاني يسري.

أما العرض الثاني يحمل عنوان " خيط أحمر طويل" لفرقة الأقصر المسرحية، تأليف علي عثمان وإخراج زينب العزب، ويعرض في تمام السادسة مساء.



ويقدم العرض المسرحي الثالث "غرفة ٧٠٧" في تمام الثامنة مساءً، وهو لفرقة أسيوط المسرحية، من تأليف وإخراج أحمد مصطفى زعفان. ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز غدا الجمعة في تمام الثامنة مساء على مسرح السامر بالعجوزة.