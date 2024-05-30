خطة المركز القومي للترجمة لنشر ثقافة الكتاب المترجم وتقدير التنوع

يستعد المركز القومي للترجمة، لإطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، يستهلها باحتفالية عن رحلة العائلة المقدسة إلي مصر بعد غد السبت. وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز هذه الفعاليات.

القومي للترجمة يحتفي بصدور كتاب رحلة العائلة المقدسة

يستهل المركز القومي للترجمة أنشطته الثقافية، في الثانية عشر من ظهر بعد غد السبت والموافق الأول من يونيو، حيث تستقبل قاعة طه حسين بمقر المركز الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، احتفالية بصدور النسخة الصوتية لكتاب، “رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر”، حيث يفتح المركز أبوابه يوم السبت بشكل استثنائي لهذه الاحتفالية بالتزامن مع دخول العائلة المقدسة لمصر.

الكتاب الصادر عن المركز القومي للترجمة، من تأليف أحمد إبراهيم الشريف ومن ترجمة رضوى قطيط ومن تحرير إنجي عرفة، الأداء الصوتي لمروة وهدان ويارا حسونة ومن المقرر تكريم فريق العمل خلال الاحتفالية.

يشارك في الاحتفالية كل من الدكتور خلف الميري، الدكتورة ميري ميساك، الدكتور إسحاق عجبان، رانيا شرعان، أمجد حنا، أحمد بلال، أميرة السمني بالإضافة إلى مشاركة مؤسسة مصر المباركة.

القومي للترجمة يحتفي بمئوية فرانز كافكا

في سياق متصل، يحتفل المركز القومي للترجمة، بمئوية رحيل فرانز كافكا والتي تحل في 3 يونيو المقبل بندوة ثقافية تحت عنوان “مائة عام من الكافكاوية 1883-1924‎‏‎”.

يعد الكاتب التشيكي فرانز كافكا، والمولود في 3 يونيو من العام 1883، أحد أهم الكتاب بالألمانية، وتعد كتاباته السردية في القصة والرواية بداية لكتابات الغرائبية الكابوسية.

وتبرز أعمال كافكا الأولي ــ والذي يحتفي القومي للترجمة بذكراه المئوية ــ وخاصة قصة "صراع"، العديد من القضايا الرئيسية والمشاكل التي عالجها كافكا في كل إنتاجه الأدبي اللاحق.

القومي للترجمة يحتفي بيوم اللغة الروسية

أيضًا وبين الأنشطة والفعاليات التي يستعد القومي للترجمة لها، للسنة الثانية على التوالي الاحتفال بيوم اللغة الروسية في السادس من يونيو المقبل، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والمختصين باللغة الروسية، حيث تسلط الاحتفالية الضوء هذا العام على الشاعرة الروسية “يوليا درونينا” التي تحل مئوية رحيلها هذا العام، من خلال دراسة وترجمات مختارة من أعمالها تقدمها دكتورة دينا عبّده أستاذ الأدب الروسي ورئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس ‎ومعها من قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، مروة محمود حسين المعيدة بالقسم‎ ورحمة طارق ‎الطالبة بالفرقة الثالثة.

كما ينظم المركز القومي للترجمة مائدة مستديرة حول قضايا الترجمة بين الثقافتين العربية والروسية يديرها المترجم دكتور عامر محمد، أستاذ اللغويات بكلية ألسن عين شمس بمشاركات تمثل أجيال مختلفة من المترجمين وفي ختام الاحتفالية يكرم المركز اسم الدكتور محمد نبيل نوفل الذي قدم لمكتبة المترجم بالمركز مجموعة قيمة من أهم ذخائر المكتبة الروسية.

وكان المركز القومي للترجمة، قد احتفل باليوم العالمي لقارة أفريقيا يوم الأحد الماضي، وقدم خلال الاحتفالية مشاركات متنوعة عن الأدب الأفريقي من خلال مشاركات مجموعة كبيرة من المترجمين الذين نقلوا الكتب الخاصة بالثقافة الأفريقية الثرية إلى العربية، وتحولت الاحتفالية بفضل مشاركاتهم إلى مؤتمر متكامل حول الشأن الإفريقي".