خطوات الحكومة لضبط منظومة الدعم (إنفوجراف)

تعمل الحكومة خلال الفترة الراهنة، على ضبط منظومة الدعم، وأعدت خطة يجري تنفيذها على مراحل، وبناءً على دراسات وبعد نقاش مجتمعي للوصل إلى أفضل الآليات التي يمكن من خلالها إيصال الدعم إلى مستحقيقه.

خطوات الحكومة لضبط منظومة الدعم

ونرصد في الإنفوجراف التالي خطوات الحكومة لضبط منظومة الدعم، وهي:

البدء في زيادة حوكمة منظومة الدعم لتقليل الأعباء المالية على الدولة

تم رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا بداية من شهر يونيو

مقترح حكومي بتحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي

دعت الحكومة الحوار الوطني لوضع خطة للتحول للدعم النقدي

تكليف وزير الكهرباء بوضع خطة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا لمدة 4 سنوات

خطة تحريك أسعار الكهرباء الجديدة ستحافظ على دعم الفئات الأقل

خطة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025

السولار سيظل مدعمًا حتى بعد 2025

حال التوافق حول ضوابط تحويل الدعم لنقدي سيتم تطبيقه من العام المالي 2025/2026