الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بيت الزكاة" يوجه بصرف 500 جنيه إعانة شهرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

د. أحمد الطيب شيخ
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1445هـ.

 بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر يونيو بعد غدٍ السبت

وأعلن "بيت الزكاة والصدقات"، في بيان له اليوم الخميس، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر يونيو 2024م بعد غدٍ السبت، من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الأضحى المبارك، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء.

وأكد "بيت الزكاة والصدقات" أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج "سند" لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية الذي يعتبر أحد البرامج التنموية لـ"بيت الزكاة والصدقات" لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

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فى سياق آخر، ألقى الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توصيات ومخرجات الملتقى الفقهي الخامس لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي جاء تحت عنوان "منهجية التعامل مع السيرة النبوية بين ضوابط التجديد وانحرافات التشكيك"، لمناقشة القضايا الجدلية والشائكة لبيان موقف الأزهر الشريف منها، بشكل يتوافق والرؤى التجديدية والوسطية التي يتبناها الأزهر.

بيت الزكاة يوجه صرف 500جنية إعانة شهريه عيد الأضحى

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