أمين تنظيم حزب الجيل: مصر والصين قادرتان على رسم مسار لتغذية روح السلام

قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما لاقته مصر من ترحيب شديد وحفاوة استقبال، هو تكليل للشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، والتي من المتوقع أن تأخذ مسارا جديدا في ظل نقاط التلاقي بين البلدين في العديد من الملفات.

توافق الرؤى المصرية الصينية

وقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني، عكست توافق الرؤى المصرية الصينية، بما يعكس أهمية تلك القمة المنعقدة في هذا أن التوقيت الحرج على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يحتاج إلى تكاتف القوى العظمى لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مشيرا إلى أن مصر في محيطها الإقليمي والصين كقوة دولية، تستطيعان أن ترسم مسارا لتغذية وإحلال السلام في المنطقة بأكملها.

العدوان على قطاع غزة

ونوه أمين تنظيم حزب الجيل بأن قمة مصر والصين، مثلت أهمية خاصة في ظل تناول أوضاع العدوان على قطاع غزة، مشددا على أهمية توافق الرئيس السيسي ونظيره الصيني على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة.

وذكر الدكتور أحمد محسن قاسم أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني يكتسب أهمية كبرى أيضا على الصعيد الاقتصادي، والتي من المتوقع تضاعفها بعد تلك الزيارة.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لإسهام الصين على مدار السنوات الماضية في دعم مشروعات التنمية في مصر، وتطلعه للارتقاء بالعلاقات وبدء مرحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الواعدة التى تمتلكها مصر في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الخميس، في العاصمة الصينية بكين، مع لي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني، حيث بحثا أطر التعاون بين مصر والصين والتطلعات لدفع العلاقات في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.