عالم أزهري يوضح شروط ملابس الإحرام لحج 2024

تحدث فضيلة الشيخ أحمد وحيد، أحد علماء الأزهر الشريف، عن شروط ملابس الإحرام لحج 2024.

وقال، وفقًا لمداخله هاتفية على فضائية DMC، اليوم الخميس، إن الإحرام ليس مقصودا به أن يخلع الإنسان ثيابه ويلبس ثيابا أخرى فقط، لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك، لكن أن ينوي الدخول في النسك إما بالحج أو بالعمرة.

وأشار إلى أن الشخص الإحرام يبدأ في حال خروجه من بلده مصر يستطيع أن يحرم من بيته أو من المطار أو في الطائرة، المهم ألا يتجاوز الميقات الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام وتخص كل بلد، فلا يجوز تجاوز هذه الأماكن التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والحاج محرما ودخل في الإحرام.

بالنسبة للثياب فيلبس الرحل إزارا ورداءا

وتابع، أن الحاج الذي يخرج من مصر يجد في طريقه لجدة منطقة ميقات يجب ألا يتجاوزها دون إحرام، سواء برًا أو جوًا أو بحرًا، لافتًا إلى أنه بالنسبة للثياب فيلبس الرحل إزارا ورداءا، لستر العورة من السرة للركبة، والرداء يكون من جهة الأعلى، والعلماء قالوا أنه لا يشترط أن يكون لباس الإحرام أبيض اللون ولكن هذا الأفضل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال "خير ثيابكم البيض كفنوا فيها موتاكم".

وأضاف، “يقال إن لباس الإحرام فيه عظة وعبرة، حيث يتذكر الإنسان وهو يلبسه أنه سيخرج من الدنيا بهذه الطريقة ويلف فقط بهذا القماش الذي أحرم به، ويكون به عبرة أن يتقي هذا الإنسان ربه، فمهما فعل الإنسان في الدنيا سيخرج من الدنيا بالقليل”.

المرأة المنتقبة ألا تلبس النقاب في إحرامها

ونوه، أن الرسول نهى عن لبس الرجل المحرم للقمص أثناء الإحرام، مشددا على ضرورة إظهار الكتف الأيمن وغطاء الكتف الأيسر، ويسن للمحرم أن يظهر كتفه الأيمن في الطواف، وهو من السنة ولو لم يفعله فالطواف صحيح ولكنه من المستحب والأفضل أن يتبع السنة، ومن المستحب أيضا أن يهرول في الـ3 أشواط الأولى ثم يتمهل في البقية من الأشواط.

واختتم أن المرأة يسن لها أن تلبس ما تشاء من الثياب، فهي غير مقيدة بلون معين، المهم ألا تكون ملفتة للأنظار، وعلى المرأة المنتقبة ألا تلبس النقاب في إحرامها، ولا تلبس الوجه أو الكفين، لافتًأ إلى أن التطيب من محظورات الإحرام، ويسن للمحرم أن يغتسل ويتطيب قبل الإحرام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتطيب بالمسك المخلوط بماء الورد، ولكن بعد الدخول في الإحرام لا يجوز.