محافظ بورسعيد يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح مجمع الصناعات الثالث للشباب

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي الحالي وآخر مستجدات إقامة المجمع الصناعي الثالث للشباب بجنوب بورسعيد، والذي يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا، رافقه خلالها اللواء محمد بصله مدير المنطقة الصناعية، والشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد محافظ بورسعيد عددًا من المصانع المنتجة داخل مجمع الصناعات الثالث ومنها (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية)، واستمع إلى معدلات ونسب سير العمل داخل مجمع الصناعات الثالث الجديد 3 يوليو، وأعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع، وتوصيل جميع المرافق لجميع المصانع، والذي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث قبل عيد الأضحى المبارك وتوصيل جميع المرافق بمجمع الصناعات الثالث، وذلك استعدادًا لبدء وتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، لتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الخميس، خلال جولته الميدانية، سير وانتظام العمل بخط مدينة بورسعيد الجديدة «سلام مصر»، لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعريفة الجديدة لخط سلام مصر، والتي تم تخفيضها لتصبح 10 جنيهات بدلًا من 20 جنيهًا، رافقه خلالها اللواء ابراهيم عبد السميع مدير المواقف، والأستاذة سمر الموافي رئيس حي الضواحي.

وشدد محافظ بورسعيد، على انتظام العمل بخط سلام مصر الجديد، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، والالتزام بالتعريفة المحددة، وعدم المغالاة في تعريفة الركوب، مؤكدًا متابعته المستمرة، لسير وانتظام العمل في الخط الجديد.

وأشار المحافظ، إلى أن خط سير الخط الجديد سيبدأ من ميناء بورسعيد البري الجديد بنطاق حي الضواحي مرورًا بأنفاق بورسعيد "3 يوليو" وترعة السلام وطريق القرى والطريق الدولي الساحلي وصولًا لمدينة بورسعيد الجديدة " سلام" والعودة.

وأكد المحافظ، الدفع بعدد من الميني باصات النقل الداخلي للتيسير على المواطنين التنقل بين مدن المحافظة والتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا بأنه سيتم تشغيل عدد 2 خط كمرحلة أولى، حيث يبدأ الخط الأول في تمام الساعة الثامنة صباحًا والعودة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بينما يبدأ الخط الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحًا والعودة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وبدء تخفيض تعريفة خط بورسعيد – مدينة سلام مصر ليصبح 10 جنيهات بدلًا من 20 جنيهًا بداية من الثلاثاء.

كما تفقد محافظ بورسعيد خلال جولته، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري الجديد، لافتا أنه تم تصميم الميناء البرى الجدي على أحدث طراز ليقدم خدمة متميزة للمواطنين وزائري المحافظة، مشيرا لما شهدته بورسعيد من طفرة تنموية على كافة الأصعدة.

كما التقى محافظ بورسعيد زوار المحافظة، والمسافرين عبر الميناء البرى، وحرص على التأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن جانبهم، وجه المواطنين وزوار المحافظة الشكر للواء عادل الغضبان على اهتمامه بتفقد أحوال المسافرين عبر الميناء البرى وحرصه على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدين بالتطورات التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أعلن أمس، بدء تشغيل خط بورسعيد - مدينة سلام مصر، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لإعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، وتزويدها بكافة الخدمات التي تساهم في التيسير على المواطنين، وتقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

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