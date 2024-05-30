على جمعة يشارك فى جولات دعوية بماليزيا (صور)

كشفت الطرق الصوفية، عن مشاركة الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، فى جولات دعوية بدولة ماليزيا، حيث وصل "جمعة" العاصمة الماليزية كوالالمبور أول أمس، فى رحلة تستغرق 10 أيام، سيقوم خلالها بلقاء عدد من رجال وعلماء الدين الإسلامى وشيوخ التصوف هناك.

صوفية ماليزيا: على جمعة يحظى بشعبية جارفة

وأوضح سليمان قادرى عضو صوفية ماليزيا لـ"الدستور"، أن الدكتور على جمعة مفتى مصر السابق، يحظى بشعبية جارفة بدولة ماليزيا، حيث أنه ينظر إليه على أنه من كبار رجال الدين الإسلامى فى العالم، ومن أكثر الشيوخ إعتدالًا ووسطية، الأمر الذى جذب الماليزيين إليه وإلى الطريقة الصديقية الشاذلية التى يترأسها.

وكشف "قادرى " أن هناك عدد كبير من الماليزيين، انضم مؤخرًا للطريقة الصديقية الشاذلية التى يقودها الدكتور على جمعة، نظرًا للدور الهام والفكر المعتدل الذى تنشره هذه الطريقة الصوفية الكبيرة والمنتشرة فى العديد من دول العالم الإسلامى، كما أن علماء الطريقة الصديقية الشاذلية نجحوا مؤخرًا فى نشر الفكر الإسلامى المعتدل والتصوف الصحيح بين الماليزيين.

"الصديقية الشاذلية".. طريقة صوفية يقودها " على جمعة"

جدير بالذكر أن الطريقة الصديقية الشاذلية، هى طريقة صوفية سُنية معترف بها من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالقرار رقم 11/2018، تهدف إلى التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد؛ فلا يجوز لأعضاء الطريقة القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب.

ويتصل سندها العلمي والروحاني إلى سيدي أبو الحسن الشاذلي من طريق العالم الكبير المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري – من أكابر علماء علم الحديث الشريف – ويصل نسبه بسيدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب حصل على عالمية الأزهر سنة 1931 وتوفى سنة 1992 وكان من أكابر تلاميذه فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة وأذن له بالتربية والتسليك كما إذن له أيضا الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية والشيخ الدكتور حسن عباس زكي شيخ الطريقة القاضية الشاذلية ولذلك فالصديقية الشاذلية تربطها صلات المودة والرحم بالكثير من الطرق الصوفية والشاذلية منها بوجه خاص.