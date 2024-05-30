الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالكوفية الفلسطينية.. مروان موسى يشعل حفل "كامل العدد" فى هولندا

مروان
مروان

أحيا نجم الراب الشهير مروان موسى حفلًا استثنائيًا في أوتريخت بهولندا، وسط حضور جماهيري كبير، تخطى 2000 شخص من جمهور مروان المرتبطين به من أجيال مختلفة.

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وحقق الحفل نجاحًا ورواجًا كبيرًا، وتفاعل الحضور مع مروان موسى أثناء الغناء، خاصة عندما ارتدى الكوفية الفلسطينية، والتي اشتعل المسرح بعدها من التفاعل ليظهر الجمهور تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية ورفضًا لما يحدث من انتهاكات في قطاع غزة.

مروان موسى يتحدث عن فلسطين

وقال مروان موسى على المسرح، خلال الحفلة، إن الجيل الجديد من المستحيل أن ينسى القضية الفلسطينية أو يتجاهلها، مؤكدًا على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ورفضه لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة.

وتعد هذه الحفلة هي الأولى للرابر الشهير مروان موسى، بعد غياب أكثر من عام عن إحياء الحفلات، وحضر الحفل جمهور عربي مقيم في هولندا، بالإضافة لجمهور كبير من جنسيات مختلفة.

ويعاود مروان موسى نشاطه الفني، ويستأنف حفلاته خلال الفترة المقبلة، بداية من اليوم بحفل ضخم في زد بارك، خاصة بعدما وصلت الموسيقى التي يقدمها الرابر إلى العالمية، واكتسبت جمهورًا عريضًا في كل أرجاء ودول العالم، خاصة من جيل الشباب ومختلف الأعمار الذين عشقوا هذه الأغاني.

الراب الشهير مروان موسى نجم الراب الشهير مروان موسى أوتريخت مروان موسى على المسرح المسرح

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