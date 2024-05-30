خبير اقتصادي: رفع سعر رغيف الخبز من أجل استدامة الدعم

قال د. عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن تكلفة رغيف الخبز على الدولة حوالي 125 قرشًا ويُباع بـ5 قروش، ومصر تنتج 100 مليار رغيف سنويًا.

وأضاف "السيد" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية: "الـ100 مليار رغيف خبز تكلفتهم حوالي 126 مليار جنيه والدولة تتحمل هذه التكلفة، الدولة تحصل من المواطن على 5 مليارات جنيه وتدعم بـ120 مليار جنيه".

وأشار إلى أنه لكي تستمر الدولة في تقديم خدمة الدعم لا بد من تقليل فاتورة الدعم، موضحًا أنه من المتوقع أن يزيد سعر طن القمح على مستوى العالم بحوالي من 10 إلى 15% خلال عام أو اثنين.

وتابع: "الدولة ستقدم الدعم وسيتم تقليل فاتورة دعم الخبز من أجل استمرار تقديم الدعم المقدم للمواطنين".