محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد شبكة الإنحدار بطريق السلخانة بـ3 ملايين جنيه

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، بدء إحلال وتجديد شبكة الإنحدار بطريق السلخانة، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2023، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، متابعة تطوير وإحلال وتجديد الشبكات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الإنحدار وخاصةً محطات المياه، وأعمال الإحلال والتجديد بجميع مراكز ومدن المحافظة، لرفع كفاءة شبكات المرافق بمختلف الشوارع، خاصة المدرجة بخطة الرصف، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، أن أعمال الإحلال والتجديد لشبكة الإنحدار بمنطقة السلخانة طريق عمر أبو العز، يبلغ إمتدادها 2000 متر، بطول كيلو، إبتداءً من كوبري المدير وصولًا إلى موقف الأرياف، بالإضافة إلى 7 شوارع بمنطقة دحروج، بالتنسيق مع شركة المياه وكافة الجهات المعنية، حيث جرى عمل أختبارات للتربة بعمق 3 أمتار، والبدء في أعمال الحفر بقطر 315 مم، بإلإضافة إلى أعمال تغيير خط طرد رافع الصرف الصحى رقم (١) بقطر 630 مم، بطول 80 متر.

رفع المخلفات وتجهيز الطرق

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.