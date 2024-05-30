الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة حساب النسبة المئوية ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تزايدت عمليات البحث حول طريقة حساب النسبة المئوية مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث تعيش الأسر في أغلب محافظات مصر حالة من القلق والترقب حول تنسيق الطلاب  بالتمريض والثانوية العامة والمدارس الفنية والتجارية.

طريقة حساب النسبة المئوية

يمكن حساب النسبة المئوية في الشهادة من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

الخطوة الأولى يتم حساب المعدل من مئة، من خلال جمع العلامات معًا في البداية.

الخطوة الثانية يتم قسمة المجموع الكلي من المجموعة النهائي لجميع المواد الدراسية ليكون مثلا (365÷400)×100=91.25.

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا يوضح إمكانية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المدارس بمختلف المحافظات مصر.

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برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

يستطيع لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتائج العام الدراسي 2024، في محافظة القاهرة اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

قد يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتائج العام الدراسي 2024، في محافظة الجيزة اضغط هنا 

الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتائج العام الدراسي 2024، في محافظة محافظة أسوان اضغط هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس الترم الثاني

تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024 برقم الجلوس.. البوابة الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

الشهادة الإعدادية في محافظة كفرالشيخ

يحصل طلال الشهادة الإعدادية الحصول على نتائج العام الدراسي 2024، في محافظة محافظة كفر الشيخ اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

وزارة التربية والتعليم الحصول على نتيجة امتحانات العام الدراسي الحالي 2024، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة الأولى تسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي اضغط هنا.
  • الخطوة الثانية نختار المرحلة التعليمية.
  • الخطوة الثالثة نختار الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف.
  • الخطوة الرابعة نختار كتابة البيانات.
  • الخطوة الخامسة ندخل رقم الجلوس.
  • الخطوة السادسة الضغط على أيقونة على "استعلام".

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال خدمة الاتصال بالرقم الساخن أو الدخول عبر منصة البوابة الإلكترونية لخدمات الحكومة المصرية أو من خلال الاتصال تليفونيا بـ"أي خط أرضي على الرقم (09000100)" أو الاتصال من أي موبايل على الرقم (5757)".

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