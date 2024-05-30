الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر للطيران تسير غدًا الجمعة 17 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

الحجاج المصريين
الحجاج المصريين

تسير مصرللطيران الناقل الوطني، غدًا الجمعة، إلى الأراضي المقدسة في ثالث أيام تفويج حجاج بيت الله الحرام، 17 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 6 رحلات القاهرة- جدة، 11 رحلة القاهرة- المدينة المنورة.

غدًا مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

 

نقل حجاج القرعة 

جاء ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وحجاج قرعة القاهرة والدقهلية والمنيا وكفرالشيخ وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت وحجاج دولتي باماكو وكوناكري.

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"مصر للطيران" تُعلن انطلاق الجسر الجوى لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة

يشار إلى أن مصر للطيران سيرت اليوم الخميس، في ثاني أيام تفويج حجاج بيت الله الحرام 13 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع
4 رحلات القاهرة- جدة، 9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار وحجاج قرعة المنوفية والدقهلية وتضامن الدقهلية والجيزة والترانزيت وحجاج دولتي باماكو وكوناكري وحج أفراد.

 

وكانت قد نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في موسم حج هذا العام ٢٠٢٤م / ١٤٤٥ هجري في الفوز بنقل أعداد الحج الرسمي لدولة غينيا بعد غياب ١٢ عامًا عن هذا السوق الهام، وذلك بعد منافسة قوية مع كبري شركات الطيران العربية والإفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية.

صرح بذلك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران. 
وأضاف زكريا أنه بناء على توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطني خاصة داخل الأسواق الإفريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر، تمكنت مصر للطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من ١٥ ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلي ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، ويعد ذلك تأكيدًا على ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء، كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا والسابعة على مستوى العالم منذ السابع من مايو عام ١٩٣٢.
وأعرب زكريا عن سعادته بثقة حكومتي دولتي غينيا ومالي في إمكانيات الناقل الجوي المصري لنقل حجاج الدولتين، مؤكدًا على قدرة مصر للطيران على تحمل هذه المسئولية وتلبية رغبات جميع عملائها حول العالم.

 

مصر للطيران رحلة جوية الأراضي المقدسة الجسر الجوي موسم الحج

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