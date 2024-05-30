تقليل زمن تقاطر القطارات بخط المترو الثالث من السبت المقبل

أعلنت “شركة أر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو”، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، عن تقليل وقت الانتظار بين القطارات بدايةً من 1 يونيو المقبل وحتى إجازة عيد الأضحى.

أوضحت أن ذلك سكون خلال ساعات الذروة، حيث ستصل القطارات كل 4-5 دقائق من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات، أما من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج، الوقت بين كل قطار سيكون 9 دقائق.

ساعات الذروة من محطة عدلي منصور

وأشارت الشركة المشغلة إلى أن ساعات الذروة من محطة عدلي منصور إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج ستصل من6 إلى 10 صباحًا، ومن 1 إلى 6 مساءً.

وساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور من 7 إلى 11 صباحًا، ومن 2 إلى 7 مساءً.