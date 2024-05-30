مهاجم سوبر.. من هو محمد كوناتيه الذي دخل حسابات الأهلي ؟

دخل البوركيني محمد كوناتيه مهاجم أخمات جروزني الروسي، دائرة اهتمامات مسئولي القلعة الحمراء، وذلك بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي.

ونجح محمد كوناتيه في إحراز 22 هدفًا في الدوري الروسي الممتاز خلال 58 مباراة لعبها بقميص أخمات جروزني ليصبح الهداف الثاني في تاريخ النادي بالمسابقة معادلًا رقم السنغالي أبلاي مبينجيو الذي لعب لجروزني في الفترة بين 2015 و2021.

واقترب كوناتيه من معادلة رقم البرازيلي موريسيو جينيور، هداف النادي التاريخي في المسابقة المحلية برصيد 28 هدفًا في 162 مباراة.

كوناتيه يودع جروزني الروسي برسالة مؤثرة

علق كوناتيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" بقراره توديع فريقه قائلاً: لقد حان يوم الفراق، مرت 3 سنوات بمشاعر لا تصدق.

وأضاف: أود أن أشكر رئيس النادي والجماهير وجميع المدربين الذين عملوا معي خلال هذه الفترة شكر خاص للجماهير التي شاركتنا فرحة النصر ومرارة الهزيمة أبدا لن أنساك بغض النظر عن المكان الذي ألعب فيه.

ولد محمد كوناتيه في 12 ديسمبر 1997 في بوركينا فاسو ويبلغ طوله 191 سنتيمتر ويبلغ من العمر 25 عام.

بدأ مسيرته مع فريق جمعية دانغيلي في ساحل العاج وانتقل بعدها إلى نادي ساكسان المولدوفي ثم رحل إلى نادي أورال يكاترينبورغ الروسي في عام 2017، وفي نفس العام انضم إلى فريق كيرات ألماتي بطل كازاخستان.

وفي منتصف عام 2018 انتقل إلى فريق غوميل البيلاروسي ليغادر بعدها إلى فريق بيونيك يريفان الأرميني ثم قرر الرحيل إلى فريق تامبوف الروسي، وبعدها إلى نادي خيمكي الروسي، قبل أن يستقر حالياُ مع فريق أخمات غروزني الروسي.

ولعب محمد كوناتيه 168 في جميع مسيرته مع الأندية تمكن خلالها من تسجيل 47 هدف، كما ساهم في صناعة 11 هدفًا لزملائه بالفريق، وحصل على 17 بطاقو صفراء، وتعرض للطرد مرة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كوناتيه 20 مباراة مع منتخب بوركينا فاسوسجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع هدف وحيدـ، بالإضافة إلى حصوله على 4 كروت صفراء.

وتبلغ القيمة التسويقية لمهاجم منتخب بوركينا فاسو محمد كوناتيه المرشح للانتقال إلى الأهلي نهاية هذا الموسم 2.5 مليون يورو.