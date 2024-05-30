الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يصدر قريبا.. "أكسيوس": كتاب محامي بايدن بوب باور لن يكون خادعًا

المحامي بوب باور
المحامي بوب باور

ينشر بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، مذكراته الشهر المقبل، في كتاب يحلل البيئة السياسية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لموقع "أكسيوس".

وقال المصدر إن الكتاب سيتضمن حكايات من حملة بايدن لعام 2020، والتي قاد خلالها باور المعارك القانونية للحملة ضد دونالد ترامب.

سيصدر كتاب "الانهيار: تأملات في السياسة دون الأخلاق والديمقراطية في الأزمات" في 18 يونيو، وكتب المؤرخ الرئاسي جون ميتشام المقدمة.

 

 

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نبذة عن بوب باور ودوره في البيت الأبيض

كان بوب باور (72 عاما) شخصية مهمة في الإدارات الديمقراطية الثلاث الماضية.

وكان مستشارًا للبيت الأبيض لزعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي أثناء عزل بيل كلينتون، ثم بصفته المستشار الرئيسي لحملات باراك أوباما في عامي 2008 و2012، ومؤخرًا مثل بايدن خلال تحقيق المحامي الخاص في تعامله مع المواد السرية.

انخرط باور بشكل وثيق في حملة إعادة انتخاب بايدن وهو متزوج من كبيرة مساعدي البيت الأبيض أنيتا دان، لذلك "ليس من المتوقع أن يكون الكتاب خادعًا" وفقًا لموقع "أكسيوس".

وكان لباور دور محوري وفي المقدمة في المعارك القانونية خلال انتخابات 2020 والتي بلغت ذروتها عندما حاول أنصار ترامب إلغاء نتائج الانتخابات في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021.

ثم ساعد باور في تنسيق الإصلاح بين الحزبين لقانون فرز الأصوات ــ القانون الغامض الذي يعود إلى القرن التاسع عشر والذي حاول ترامب استغلاله في 6 يناير ــ لمحاولة منع أي رئيس مستقبلي من القيام بذلك مرة أخرى.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، كان باور واحدًا من أكثر محامي الحزب الديمقراطي تأثيرًا في القرن الحادي والعشرين، وسوف يُقرأ كتابه عن كثب من قبل الحلفاء والخصوم على حدٍ سواء.

بوب باور المحامي الشخصي للرئيس بايدن مذكرات كتاب البيئة السياسية كتاب الانهيار تأملات في السياسة دون الأخلاق والديمقراطية في الأزمات

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