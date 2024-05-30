مسئول بـ"أونروا": مصر لعبت دورًا استثنائيًا فى تهدئة الأوضاع بقطاع غزة (خاص)

ثمنت الدكتورة سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القاهرة، الدور المصري في تهدىة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، والذي يشهد حربًا ضروسًا تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.

فتح معبر رفح

وقالت الجبوري، لـ"الدستور"، إن حقيقة الدور الذي لعبته مصر منذ بدء العدوان على غزة محط تقدير وإعجاب، ففتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية منذ البداية جعل مصر شريان الحياة الوحيد للقطاع لفترة ليست بالقصيرة قبل فتح معابر أخرى، الأمر الذي يعكس التزام مصر العميق بالوقوف إلى جانب شعب غزة في هذه الأوقات العصيبة.

وتابعت: "كما لعبت مصر دورًا استثنائيًا في استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مستشفياتها، وفي تيسير مرور المساعدات الإنسانية وتنسيقها من خلال جمعية الهلال الأحمر".

وقالت: "ولا يخفى عليكم جهود الوساطة التي تبذلها مصر بالتنسيق الوثيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية للتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي لوقف دائم لإطلاق نار دائم بين الطرفين".

الحرب في غزة

وسبق وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بوقوع قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي سياقٍ آخر، كشف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، رمضان المطعني، عن آخر تطورات الأوضاع فيما يخص دخول وإفراغ شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبترولية من الأراضي المصرية مرورًا بالأراضي الفلسطينية من معبر كرم أبوسالم.

وقال إنه ما زالت هناك آلاف من الشاحنات في محيط معبر رفح، مؤكدًا أنه تم استئناف دخول الشاحنات من معبر كرم أبوسالم لليوم الخامس على التوالي؛ حيث دخلت اليوم محيط معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم 174 شاحنة مساعدات في اليوم الخامس على التوالي، بحسب الأرقام الأولية.