الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول بـ"أونروا": مصر لعبت دورًا استثنائيًا فى تهدئة الأوضاع بقطاع غزة (خاص)

سحر الجبوري
سحر الجبوري

ثمنت الدكتورة سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القاهرة، الدور المصري في تهدىة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، والذي يشهد حربًا ضروسًا تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.

txt

باحثة: مصر تحشد المجتمع الدولي لدعم وقف إطلاق النار في غزة

فتح معبر رفح 

وقالت الجبوري، لـ"الدستور"، إن حقيقة الدور الذي لعبته مصر منذ بدء العدوان على غزة محط تقدير وإعجاب، ففتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية منذ البداية جعل مصر شريان الحياة الوحيد للقطاع لفترة ليست بالقصيرة قبل فتح معابر أخرى، الأمر الذي يعكس التزام مصر العميق بالوقوف إلى جانب شعب غزة في هذه الأوقات العصيبة.

وتابعت: "كما لعبت مصر دورًا استثنائيًا في استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مستشفياتها، وفي تيسير مرور المساعدات الإنسانية وتنسيقها من خلال جمعية الهلال الأحمر".

وقالت: "ولا يخفى عليكم جهود الوساطة التي تبذلها مصر بالتنسيق الوثيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية للتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي لوقف دائم لإطلاق نار دائم بين الطرفين".

الحرب في غزة

وسبق وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بوقوع قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي سياقٍ آخر، كشف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، رمضان المطعني، عن آخر تطورات الأوضاع فيما يخص دخول وإفراغ شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبترولية من الأراضي المصرية مرورًا بالأراضي الفلسطينية من معبر كرم أبوسالم.

وقال إنه ما زالت هناك آلاف من الشاحنات في محيط معبر رفح، مؤكدًا أنه تم استئناف دخول الشاحنات من معبر كرم أبوسالم لليوم الخامس على التوالي؛ حيث دخلت اليوم محيط معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم 174 شاحنة مساعدات في اليوم الخامس على التوالي، بحسب الأرقام الأولية.

سحر الجبوري الأونروا إحصائيات الأونروا حرب حرب غزة

مواد متعلقة

دخول 258 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. معبر رفح يعمل بأقصى طاقة لإدخال المساعدات إلى غزة

دخول 247 شاحنة مساعدات غذائية إلى غزة من معبرى رفح وكرم أبوسالم

المساعدات المصرية لغزة لا تتوقف.. تطورات المشهد من أمام معبر رفح

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

والدة الطفل الفلسطينى تكشف تفاصيل رحلتهم من غزة إلى رفح المصرية

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة