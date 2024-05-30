انتشال 12 شهيدًا بمخيم جباليا شمال غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بانتشال 12 شهيدًا على الأقل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، من قبل فرق الدفاع المدني.

وفي سياق آخر، قال يوسف أبوكويك، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن شمال قطاع غزة تعرض لعملية برية بدأت منذ 12 مايو الجاري، وراح ضحيتها العشرات، وخلف الاحتلال وراءه دمارًا واسعًا في البنية التحتية والأحياء السكنية.

تراجع الآليات الإسرائيلية باتجاه أقصى المناطق الشرقية من مخيم جباليا



وأضاف أنه قبل أقل من ساعة بدأ تراجع الآليات الإسرائيلية باتجاه أقصى المناطق الشرقية من مخيم جباليا، وتحديدًا ما تعرف بالإدارة المدنية شرق جباليا، حيث تتمركز هناك آليات الاحتلال إضافة إلى تمركزها في منطقة نصار جنوب بيت لاهيا.

وتابع "أبوكويك" أن هذا الانسحاب لا يعني وقف إطلاق النار في المخيم، مشيرًا إلى أن هذا الانسحاب لا يعني وقف إطلاق النار في المخيم، على اعتبار أن هذه الآليات التي تمركزت في المنطقة الشرقية من جباليا، والجنوبية من بلدة بيت لاهيا، بعد انسحابها ما زالت تستهدف عمق المخيم وأحياءه الأخرى، بالقذائف المدفعية وبشكل كثيف.