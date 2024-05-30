محافظ كفر الشيخ يكشف خطة تطوير الأسواق العشوائية

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إنه تم بدء أعمال تطوير السوق الحضري المطور، بمحور صبري القاضي، غرب مدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير الأسواق العشوائية ولتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل، مكلفًا بسرعة تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التشطيبات والأعمال الفنية، والتأكد من مطابقة جميع الأعمال للمعايير المعتمدة، وفقًا لاحتياجات المواطنين.

خطة تطوير الأسواق العشوائية

وكشف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تطوير السوق الحضري الجديد بمحور صبري القاضي، غرب مدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار الأمثل للمنشآت والمواقع غير المستغلة بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن السوق الحضري المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها، الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم، والمنتجات المتنوعة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين ومخالفات الإشغالات، لافتًا إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين.

كلَّف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال 30 يومًا مع إعداد خطة لنقل الباعة الجائلين والأسواق الصغيرة العشوائية إلى السوق المطور الجديد بمحور صبرى القاضي، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ إلى السوق المطور مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، مشيدًا بمشروع سوق كفرالشيخ الحضرى المطور بشرق مدينة كفرالشيخ كتجربة متقدمة في منظومة تطوير الخدمات بالمحافظة، الذي تم إنشاؤه على مساحة حوالى 3000م2، بشارع صلاح سالم، وسط مدينة كفرالشيخ.

وتم نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ، وتسكينهم فى السوق المطور، لتحقيق الإنضباط فى الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفرالشيخ، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.