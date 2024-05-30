الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

جريدة الدستور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن 721 طالبا بالصف الثالث الإعدادي حصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وتتيح المديرية، نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، للاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب.

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

-الدخول على الموقع من هنا

 https://www.gizaedu.net/

- كتابة رقم جلوس الطالب

-الضغط على عرض النتيجة

 

نتيجة اعدادية الجيزة 

جدير بالذكر، اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧،٠٥%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبا وطالبة.

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٦،٩٧% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94،29%  ولمدارس المكفوفين ١٠٠ %.

كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27 % والشيخ زايد 91،98% والوراق 91،17 % والدقي 90،87% والعجوزة 90،69% وشمال الجيزة 89،60% والعمرانية 88،97% والصف 88،46% و6 أكتوبر 88،37% وجنوب الجيزة 88،03% ومنشأة القناطر  87.75% والبدرشين 87،29% وأطفيح 86،62% وحدائق أكتوبر 86،49% والعياط 86،32% وكرداسة 85،53% وبولاق الدكرور 82،27% وأبو النمرس 80،78% وأوسيم 80،55% والحوامدية 78،42% والواحات البحرية 76،30%.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 رقم جلوس الطالب مديرية التربية والتعليم بالجيزة مرحلة التعليم الأساسي

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