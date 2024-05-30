برلماني: القمة العربية-الصينية المرتقبة بمصر تعكس دور القاهرة الريادي دوليا

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توصية البيان المصري الصيني المشترك، الصادر عن القمة المصرية الصينية ببكين، بعقد قمة عربية صينية في مصر، يعكس مكانة مصر الريادية على الساحة الدولية ودورها المحوري في تعزيز الحوار والتعاون بين الشعوب.

أوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن هذه القمة ستشكل نقطة تحول هامة في العلاقات العربية الصينية، وستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة.

أكد عضو مجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الصينية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين وتؤكد على التوافق الكبير في الرؤى بين البلدين في العديد من القضايا الحيوية.

أشار النائب عمرو عكاشة إلى أن البيان المشترك يُعد وثيقة هامة تجسد الالتزام المتبادل بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والعلمية، والتكنولوجية.

لفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القمة العربية الصينية المرتقبة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات عدة مثل الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجي.

أشاد النائب عمرو عكاشة بالجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي لتعزيز التعاون المشترك، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعبين الصديقين.

يذكر أن الرئيسين المصري والصيني، ثمنا التعاون المثمر بين مصر والصين فى إطار منتدى التعاون العربى الصينى، ورحبا بمخرجات القمة العربية الصينية الأولى فى الرياض، وأهمية العمل المشترك من أجل تنفيذ مخرجاتها بما فى ذلك الأعمال الثمانية المشتركة للتعاون العملي بين الصين والدول العربية التى طرحها الرئيس "شى جينبينج"، كما أعرب الجانب الصينى عن الترحيب بطلب مصر لاستضافة قمة عربية صينية، وأعرب الجانب المصرى فى هذا الإطار عن التطلُع لنجاح انعقاد الاجتماع الوزارى العاشر لـ منتدى التعاون العربى الصيني.

وثمن الرئيسان كذلك التعاون والتنسيق المشترك بينهما فى إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقى، وأعربا عن ضرورة الاستمرار فى تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى خاصة البرامج التسعة التى أعلن عنها الرئيس "شى جينبينغ"، والتطلع لنجاح قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى المقبلة فى سبتمبر2024.