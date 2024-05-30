الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالمنتدي الصيني العربي جسدت واقع التحديات في الشرق الأوسط

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي  أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الصيني العربي، اليوم الخميس، مؤكدًا بأنها كاشفة للحقيقة وجسدت واقع التحديات في الشرق الأوسط والعالم.

الرئيس السيسي وضع النقط علي الحروف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية

وبين  عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، بأن الرئيس السيسي وضع النقط علي الحروف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية سواء في رفض الحرب علي غزة أو الأمن المائي العربي، وغيرهم من القضايا المحورية التي كانت واقع اهتمام مشترك بين الصين والدول العربية.

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المنتدى الصيني العربي سيكون له دلالات إيجابية تنعكس على العلاقات الثنائية

وأضاف "عبد العزيز" بأن المنتدى الصيني العربي سيكون له دلالات إيجابية تنعكس على مسار العلاقات بين الصين والدول العربية، وتترجم التوافق العربي الصيني في العديد من القضايا المشتركة التي تهدف إلي صالح الجانبين، في العديد من القضايا وتعمل علي الوصول إلي حلول مشتركة تهدف لإقرار السلام في الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وشدد على أن الرئيس السيسي وضح موقف مصر الرافض لتصفيه القضية الفلسطينية برفض التهجير القسري للفلسطينيين، والحفاظ علي الحقوق التاريخية الثابتة في الموارد المائية للدول العربية وعلي رأسها مصر.

 

مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى الصيني العربي الشرق الأوسط العالم غزة

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