الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 49 سلاحا ناريا و15 قضية مخدرات خلال حملة بـ 4 محافظات

الأمن
الأمن

شن  قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية"، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وذلك لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ضبط  39 قضية سلاح ناري في أسيوط 

تم ضبط 39 قضية سلاح ناري عبارة عن (14 بندقية آلية - 14 بندقية خرطوش- 25 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 39 متهما لـ 26 منهم معلومات جنائية.

و تم ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (1،540 كيلو جرام لمخدر الحشيش-950،1 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الأفيون) بحوزة 9 متهمين "لـ 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 428 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة في أسوان

 تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة 3 متهمين، و5 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش– 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 758 حكما قضائيا متنوعا.

 ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة بدمياط

 تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين)، و4  قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى وعدد من الطلقات،  بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

 ضبط 4  قضايا سلاح ناري وأبيض في الإسكندرية

 تم ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهم، قضية سلاح ناري، و كما تم ضبط  3 قضايا سلاح أبيض ضُبط خلالهم 3 قطع سلاح أبيض، بحوزة 3 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية الأجهزة الأمنية اسيوط الإسكندرية

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