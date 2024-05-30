"تأملات في الأدب المقارن".. كتاب يقدم نظرة على أهم المفاهيم النظرية

تأملات في الأدب المقارن، عنوان أحدث دراسات الباحثة دكتورة فاتن مرسى، أستاذ الأدب المقارن بكلية الآداب جامعة عين شمس، والذي يصدر قريبا عن الكتب خان.

تأملات في الأدب المقارن.. نظرة علي أهم المفاهيم النظرية

كتاب نصوص مرتحلة، تأملات فى الأدب المقارن للدكتور فاتن مرسى، أستاذ الأدب المقارن بكلية الآداب جامعة عين شمس، هو نتاج عقدين من القراءات والدراسات في مجال الأدب قامت بها “مرسي” ويهدف بشقيه النظري والتطبيقي إلى تزويد الباحثين والمهتمين بالأدب المقارن والأدب العالمي بمعرفة واضحة متعمقة عن التحولات التي طرأت على هذا الحقل المعرفي خلال العقود الأخيرة، والتي تظهر بشكل جلي أن النقاش والجدال حول حدود الآداب القومية والعالمية وعلاقة بعضها ببعض ما زالت قائمة في الغرب، فمن ناحية، يتم إعادة النظر في مفاهيم كثيرة سابقة، في الوقت الذي يتم مساءلة هذا النموذج الاحتكاري الغربي للثقافة والإبداع من قبل النقاد والناقدات المقيمين في الغرب من ذوي الأصول غير الأوروبية، من ناحية أخرى تفضي بنا تلك الدراسات إلى إخراج الآداب -والأدب العربي تحديدًا وهو ما يهمنا هنا- عن عزلتها القومية ومقاربتها بوصفها تعبيرًا عن التجربة الإنسانية في محاولة جادة لمقاومة تعسفية التصنيف، التي تصنف الأدب لنوع شمالي في مقابل أدب العالم الثالث.

يمتد كتاب تأملات في الأدب المقارن في ستة فصول هامة، تلقي نظرة على أهم المفاهيم النظرية في حقل الأدب المقارن، ويقوم بعرض لقضايا الأدب العالمي الراهنة بغرض إلقاء الضوء على بعض الإشكاليات الجدلية غير المحسومة.

وتقدم فصول كتاب “تأملات في الأدب المقارن”، قراءات نقدية لمجموعة من النصوص تتعلق بالترحال والتنقل والهجرة، تلك الموضوعات التي أضحت من أهم عناصر تشكيل الأفراد باختلاف أعراقهم وانتماءاتهم؛ فضلا عن كونها من أهم مظاهر التفاعلات الثقافية بين البشر. وعلى رأس تلك القراءات يقدم الكتاب دراسة لكتاب ألف ليلة وليلة بوصفه نصًّا ينتمي إلى الأدب المقارن والأدب العالمي بامتياز مركزا على الدور المحوري لشخصية شهرزاد في هذا النص "المهاجر"، ثم يتعرض الكتاب لنماذج مقارنة من أدب الرحلات في الغرب متخذًا من صورة العربي في نصوص مختارة من أدب الرحلة البريطاني في مدن مختلفة من الشرق العربي/الإسلامي ) القدس واسطنبول والشمال الإفريقي ــ موضوعا للدراسة وذلك من خلال مقارنة النصوص في تناولها لقضية مساءلة العلاقة بين الأنا والآخر.

كما يتطرق كتاب تأملات في الأدب المقارن أيضا بدراسة متعمقة للكاتب الإسباني خوان جويتسولو الذي تتم قراءة نصوصه من منظور الاستشراق الإسباني، ومحاولة تحديد ملامح الشخصية المدجنة في كتابته والناتجة عن عملية التثاقف المستمرة نتيجة لتصالحه مع العنصر المغربي في مكونه الإسباني، فيما يتناول الكتاب أيضا أحد أشهر "ثيمات" الأدب العالمي وهي ثيمة الشتات أو المنفى من خلال دراسة أعمال إدوارد سعيد عن متع المنفى ومتاعبه، وينتهي الكتاب بعرض دراسة مقارنة بين روايتين لكاتبتين عربيتين تقيمان بإنجلترا وتكتبان باللغة الإنجليزية، وتسعى الدراسة لإبراز دور الترجمة الثقافية ودراسة المواجهات الجدلية بين الأنا والآخر داخل إطار علاقات قوى بين شخصيات عربية وأخرى تنتمي إلى هوية مغايرة.

فاتن إسماعيل مرسى، أستاذ الأدب الإنجليزى والأدب المقارن بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، جامعة عين شمس، فضلا عن كتابها تأملات في الأدب المقارن، سبق وصدر لها العديد من الدراسات والأبحاث فى الأدب المقارن، أدب العصور الوسطى والأدب العربى المعاصر.