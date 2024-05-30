الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولى صفقات برشلونة.. هانز فليك يتمسك بضم كيميتش من بايرن ميونخ

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

بدأ هانز فليك، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، مهمته بتحديد مطالبه وصفقاته لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان نادي برشلونة قد أعلن، أمس الأربعاء، تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لنظيره تشافي، بعد التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد معه، والذي كان يمتد للموسم المقبل.

هانز فليك يتمسك بالتعاقد مع جوشوا كيميتش

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هانز فليك يرغب في التعاقد مع النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن فليك يعتمد على طريقة 4-2-3-1 ويعول على لاعبي ارتكاز في وسط الملعب، لذلك يريد التعاقد مع جوشوا كيميتش.

وأشارت الصحيفة، إلى رفض جوشوا كيميتش فكرة الرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام إلى برشلونة؛ نظرًا لأن العرض المالي المُقدم لم يكن مرضيًا للاعب.

وأكدت الصحيفة، أن وجود فليك على رأس القيادة الفنية لفريق برشلونة قد يُغيّر رأي جوشوا كيميتش، بجانب منحه فرصة اللعب بجوار مواطنه إلكاس جوندوجان.

txt

ناصر الخليفى يحسم مصير لويس إنريكى مع باريس سان جيرمان

txt

ليفربول يحسم موقفه بشأن أليسون بيكر ردًا على اهتمام السعودية

ونوّهت الصحيفة في تقريرها، إلى العلاقة الجيدة التي تجمع بين المدرب واللاعب، منذ أن عملا معًا في بايرن ميونخ وكذلك منتخب ألمانيا.

ونجح كيميتش مع فليك في حصد 7 ألقاب مع بايرن ميونخ، وبالتالي من المتوقع أن ينجحا معًا مجددًا في برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ29 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في 30 يونيو 2025، ولم يُجدد عقده بشكل رسمي حتى الآن، وسط محاولات من العملاق البافاري لإقناعه بتمديد عقده.

ولكن في المقابل لن تكون الصفقة بهذه السهولة؛ نظرًا لأن جوشوا كيميتش يُعد إحدى الركائز الأساسية لفريق بايرن ميونخ، وبالتالي ستطلب إدارة النادي مبلغًا كبيرًا مقابل السماح برحيل اللاعب.

فليك هانز فليك برشلونة كيميتش جوشوا كيميتش بايرن ميونخ

مواد متعلقة

ليفربول يحسم موقفه بشأن أليسون بيكر ردًا على اهتمام السعودية

رومانو: توماس توخيل يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-5-2024 والقنوات الناقلة

ناصر الخليفى يحسم مصير لويس إنريكى مع باريس سان جيرمان

مباراة الأهلي والزمالك.. أين سيُلعب السوبر الإفريقي 2024؟

هانز فليك.. ملك الكؤوس يحمل أحلام جماهير بارسا

رسميًا.. تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا لفريق برشلونة

أليسون بيكر يتلقى عرضًا مُغريًا من أندية الدورى السعودى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة