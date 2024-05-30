أولى صفقات برشلونة.. هانز فليك يتمسك بضم كيميتش من بايرن ميونخ

بدأ هانز فليك، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، مهمته بتحديد مطالبه وصفقاته لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان نادي برشلونة قد أعلن، أمس الأربعاء، تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لنظيره تشافي، بعد التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد معه، والذي كان يمتد للموسم المقبل.

هانز فليك يتمسك بالتعاقد مع جوشوا كيميتش

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هانز فليك يرغب في التعاقد مع النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن فليك يعتمد على طريقة 4-2-3-1 ويعول على لاعبي ارتكاز في وسط الملعب، لذلك يريد التعاقد مع جوشوا كيميتش.

وأشارت الصحيفة، إلى رفض جوشوا كيميتش فكرة الرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام إلى برشلونة؛ نظرًا لأن العرض المالي المُقدم لم يكن مرضيًا للاعب.

وأكدت الصحيفة، أن وجود فليك على رأس القيادة الفنية لفريق برشلونة قد يُغيّر رأي جوشوا كيميتش، بجانب منحه فرصة اللعب بجوار مواطنه إلكاس جوندوجان.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها، إلى العلاقة الجيدة التي تجمع بين المدرب واللاعب، منذ أن عملا معًا في بايرن ميونخ وكذلك منتخب ألمانيا.

ونجح كيميتش مع فليك في حصد 7 ألقاب مع بايرن ميونخ، وبالتالي من المتوقع أن ينجحا معًا مجددًا في برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ29 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في 30 يونيو 2025، ولم يُجدد عقده بشكل رسمي حتى الآن، وسط محاولات من العملاق البافاري لإقناعه بتمديد عقده.

ولكن في المقابل لن تكون الصفقة بهذه السهولة؛ نظرًا لأن جوشوا كيميتش يُعد إحدى الركائز الأساسية لفريق بايرن ميونخ، وبالتالي ستطلب إدارة النادي مبلغًا كبيرًا مقابل السماح برحيل اللاعب.