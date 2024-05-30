الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"جبالى" يلتقى رئيس جمهورية المجر

حنفي جبالي
حنفي جبالي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تاماش شويوك رئيس جمهورية المجر، في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى المجر.

في مُستهل اللقاء، أشاد رئيس مجلس النواب بعلاقات الصداقة الراسخة بين مصر والمجر، والمُترجمة في تعاون ثنائي إيجابي وبناء على كل الأصعدة والمستويات، مؤكدًا إرادة مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية المجرية تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما بما يُشكل رافدًا مُهمًا لتعزيز العلاقات المصرية– المجرية.

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بيئة استثمار واعدة


وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب مجالات التعاون الثنائي المصري– المجري، مؤكدًا سعي مصر بالشراكة مع جمهورية المجر الصديقة لبلورة قصص نجاح جديدة تتناسب مع العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين في ضوء ما تملكه مصر من بنية تحتية مهولة تجعل منها بيئة استثمار واعدة للشركات المجرية، واستعرض جهود مصر النوعية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من ضمان أمن واستقرار أوروبا، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وبدء عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

 شريكًا استراتيجيًا

من جانبه، رحب تاماش شويوك رئيس جمهورية المجر بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووفد مجلس النواب المصري، مُعربًا عن تقدير المجر لعلاقاتها الراسخة مع مصر بوصفها شريكًا استراتيجيًا له دور رائد في حفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين، كما أشاد رئيس جمهورية المجر، خلال اللقاء، بالقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع البلدين وفي مقدمتها التسامح الديني، مشيدًا بالنموذج الذي تقدمه في مصر في كيفية الحفاظ على الدولة، وهو ما جعل منها دولة راسخة منذ فجر التاريخ، كما أشاد الرئيس المجري بما تشهده مصر من طفرة هائلة في كل المجالات، مقدمًا التهنئة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس مجلس النواب رئيس جمهورية المجر مصر المجر العاصمة الإدارية الجديدة

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