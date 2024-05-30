الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغضبان يتفقد خط بورسعيد - مدينة سلام مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم صباحًا، خلال جولته الميدانية، سير وانتظام العمل بخط مدينة بورسعيد الجديدة «سلام مصر»، لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعريفة الجديدة لخط سلام مصر، والتي تم تخفيضها لتصبح 10 جنيهات بدلًا من 20 جنيهًا.

وشدد محافظ بورسعيد، خلال تفقده، على انتظام العمل بخط سلام مصر الجديد، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، والالتزام بالتعريفة المحددة، وعدم المغالاة في تعريفة الركوب، مؤكدًا متابعته المستمرة، لسير وانتظام العمل في الخط الجديد.

وأشار المحافظ إلى أن خط سير الخط الجديد سيبدأ من ميناء بورسعيد البري الجديد بنطاق حي الضواحي مرورًا بأنفاق بورسعيد "3 يوليو"  وترعة السلام وطريق القرى والطريق الدولي الساحلي وصولًا لمدينة بورسعيد الجديدة " سلام" والعودة.

وشدد المحافظ، على الدفع بعدد من الميني باصات النقل الداخلي للتيسير على المواطنين التنقل بين مدن المحافظة والتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا بأنه سيتم تشغيل عدد 2 خط كمرحلة أولى، حيث يبدأ الخط الأول في تمام الساعة الثامنة صباحًا والعودة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بينما يبدأ الخط الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحًا والعودة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وبدء تخفيض تعريفة خط بورسعيد – مدينة سلام مصر  ليصبح 10 جنيهات بدلًا من 20 جنيهًا بداية من الثلاثاء.

كما تفقد محافظ بورسعيد خلال جولته، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري الجديد، لافتًا إلى أنه تم تصميم الميناء البري الجدي على أحدث طراز ليقدم خدمة متميزة للمواطنين وزائري المحافظة، مشيرًا لما شهدته بورسعيد من طفرة تنموية على مختلف الأصعدة.

كما التقى محافظ بورسعيد زوار المحافظة، والمسافرين عبر الميناء البرى،  وحرص على التأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن جانبهم، وجه المواطنين وزوار المحافظة الشكر للواء عادل الغضبان على اهتمامه بتفقد أحوال المسافرين عبر الميناء البرى وحرصه على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدين بالتطورات التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أعلن أمس،عن بدء تشغيل خط بورسعيد - مدينة سلام مصر، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لإعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، وتزويدها بكل الخدمات التي تساهم في التيسير على المواطنين، وتقديم كل أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

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بورسعيد سلام مصر شرق بورسعيد بورفؤاد محافظ بورسعيد المقدمة

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