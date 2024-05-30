رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس الترم الثاني

ترتفع معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية من طلاب محافظة المنوفية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 وذلك عقب إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في عدد من محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

يمكن من خلال التقرير التالي رصد موعد صدور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 والمحافظات التي أعلنت عن نتيجة طلابها وخطوات الاستعلام عنها.

حتى الآن لم تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح اليوم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024، عقب ذلك تتم عملية رصد الدرجات، ثم يعتمد محافظ المنوفية النتيجة ونسب النجاح ويتاح الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المحافظة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 يكون من خلال البوابة الالكترونية اضغط هنا

ويتاح بانر مخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة للاستعلام عنها فور اعتمادها وظهورها برقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة منذ قليل بعد اعتماد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بنسبة نجاح 87.5% في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة الجيزة اضغط هنا.

ثم اختار أيقونة نتيجة الشهادة الاعدادية

اكتب رقم جلوسك

اضغط على اظهر النتيجة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024

كما ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة شمال سيناء بعد اعتماد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 81 ٪ في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.