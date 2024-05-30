الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس الترم الثاني

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ترتفع معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية من طلاب محافظة المنوفية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 وذلك عقب إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في عدد من محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

يمكن من خلال التقرير التالي رصد موعد صدور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 والمحافظات التي أعلنت عن نتيجة طلابها وخطوات الاستعلام عنها.

حتى الآن لم تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح اليوم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024، عقب ذلك تتم عملية رصد الدرجات، ثم يعتمد محافظ المنوفية النتيجة ونسب النجاح ويتاح الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المحافظة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 يكون من خلال البوابة الالكترونية اضغط هنا 

ويتاح بانر مخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة للاستعلام عنها فور اعتمادها وظهورها برقم الجلوس. 

الإعلان خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة القاهرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة منذ قليل بعد اعتماد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بنسبة نجاح 87.5% في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

  • يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة الجيزة اضغط هنا.
  • ثم اختار أيقونة نتيجة الشهادة الاعدادية
  • اكتب رقم جلوسك
  • اضغط على اظهر النتيجة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 

كما ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة شمال سيناء بعد اعتماد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه،  محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 81 ٪ في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024. 

  • يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة شمال سيناء من خلال موقع نتائج محافظة شمال سيناء  للشهادة الإعدادية  اضغط هنا.
  • ثم اكتب رقم الجلوس – الرقم القومي – كود الطالب
  • اضغط على كلمة بحث
  • تظهر نتيجة الطالب  في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الاعدادي
  • مع العلم ان المجموع الكلي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من 140
  • ويكون المجموع الكلي للترمين الاول والثاني من 280
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نتيجة الشهادة الإعدادية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

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برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

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