حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42913 طن تشمل: 2693 طن رمل و10450 طن يوريا و5150 طن مولاس و3500 طن بودرة جبس و7300 طن علف بنجر و1000 طن كلينكر و12820 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48154 طن تشمل: 9601 طن قمح و10400 طن ذرة و1513 طن حديد و947 طن خشب زان و8305 طن خردة و12700 طن سكر و4688 طن ابلاكاش.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 816 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 358 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4802 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19343 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192623 طنًا.



كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3514 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5743 حركة.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف الى القيام باجراءات تجديد الموائمة الامنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابع، وذلك يأتي تأكيدًا لاستمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS Code ) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة.

وخلال تلك الزيارة التي استغرقت عدة أيام قام وفد المعهد الإقليمي للأمن البحري بتنفيذ إجراءات إصدار تقارير التقييم الأمني والذي يتضمن كافة الملاحظات الأمنية ضمن تنفيذ المعاينة الحية بالميناء والمرافق المينائية.