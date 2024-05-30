الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط  خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42913 طن تشمل: 2693 طن رمل و10450 طن يوريا و5150 طن مولاس و3500 طن بودرة جبس و7300 طن علف بنجر و1000 طن كلينكر و12820 طن بضائع متنوعة.
 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48154 طن تشمل: 9601 طن قمح و10400 طن ذرة و1513 طن حديد و947 طن خشب زان و8305 طن خردة و12700 طن سكر و4688 طن ابلاكاش.
 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 816 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 358 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4802 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19343 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192623 طنًا.
 

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3514 طن قمح متجهين إلى صوامع  القليوبية وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5743 حركة.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف الى القيام باجراءات تجديد الموائمة الامنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابع، وذلك يأتي تأكيدًا لاستمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS Code ) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة.

وخلال تلك الزيارة التي استغرقت عدة أيام قام وفد المعهد الإقليمي للأمن البحري بتنفيذ إجراءات إصدار تقارير التقييم الأمني والذي يتضمن كافة الملاحظات الأمنية ضمن تنفيذ المعاينة الحية بالميناء والمرافق المينائية.

ميناء دمياط الإعلامي لهيئة ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة