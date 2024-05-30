الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولى لتوفير الحماية العاجلة لطواقمها

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إنه يجب تدخل المجتمع الدولي وقيامه بخطوات جادة لتوفير الحماية العاجلة لطواقم الهلال الأحمر في قطاع غزة.

طواقم الإسعاف فى غزة تعمل فى ظروف استثنائية

وتابعت، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية" من رام الله، اليوم الخميس، أنه لا يمكن قبول القصف الإسرائيلي المتكرر وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، لافتة إلى أن طواقم الإسعاف في غزة تعمل فى ظروف استثنائية، ليل نهار، على مدار 8 أشهر من الحرب رغم تعرضها للقصف المتواصل والاستهدافات المتكررة والمتعمدة من قبل قوات الاحتلال.

المسعفون والطواقم الطبية فئات محمية بموجب القانون الدولى الإنسانى

وأكدت أن المسعفين والطواقم الطبية فئات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وعلى الرغم من شح الإمكانات وصعوبة التنقل، فهم يفعلون ما بوسعهم للاستمرار في تقديم الخدمات العاجلة في ظروف مستحيلة، منوهة إلى أن طواقمنا تواجه صعوبة في التواصل مع المواطنين، ما يعرقل الوصول إليهم ويعرضهم لمخاطر عديدة.

 لا توجد مستشفيات قادرة على استقبال الجرحى فى رفح الفلسطينية

وأوضحت: لا توجد مستشفيات قادرة على استقبال الجرحى في رفح الفلسطينية، ونعمل على نقلهم إلى المستشفيات الميدانية، وعلى المجتمع الدولي التدخل لتوفير الحماية لطواقمنا في قطاع غزة.

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