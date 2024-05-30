محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، مؤكدًا بدء إجراءات طرح العديد من المشروعات لتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المقررة وطبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وخلال الاجتماع تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة لتحقيق المستهدف منهما باعتبارها إحدى الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، موجهًا بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل والمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء.

فيما أشار المحافظ إلى أنه سيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الحيوية التي تخدم المواطنين في العيد القومي للمحافظة لإحداث نقلة نوعية شاملة وتوفير حياة كريمة لهم.