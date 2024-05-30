الإسماعيلية تنهي استعدادات الثانوية العامة

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والمقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة

وأشار محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، من حيث تجهيز وتوفير عدد ٣٧ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة، مضيفًا أن المديرية خصصت ٣٠ لجنة امتحانية مُوزعة على 8 إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية.

وأثناء الاجتماع، تم مناقشة التنسيق مع اللجنة العليا للمخابز لتوفير أرغفة الخبز للملاحظين الوافدين للمحافظة.

وشدد "عصام" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع القمامة وكافة الإشغالات حول مقار اللجان الامتحانية بالمدارس أولًا بأول.

ووجَّه نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بضرورة توفير وسيلة مواصلات لتيسير انتقال الطلاب بقريتي الأبطال والسلام بالمركز والمدينة من وإلى مقرات اللجان الامتحانية للطلاب، وذلك طبقًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بتأمين الطلاب والتيسير عليهم.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الإجراءات اللازمة والتنسيقات بين الأجهزة المعنية من أجل توفير كل سُبل الراحة والأمان للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر، إلى جانب اتخاذ التدابير والتجهيزات اللازمة لتأمين جميع اللجان والمدارس وتوفير سيارات الإسعاف.

وأوضحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات لرفع درجة الاستعداد بالمديرية أثناء انعقاد فترة الامتحانات.