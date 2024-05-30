مصادر: ثبات أسعار سلع يونيو 2024 على بطاقات التموين

كشفت مصادر "للدستور" عن عدم وجود أي زيادة في أسعار السلع التي ستُصرف اعتباراً من الأول من يونيو على بطاقة التموين، وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق الأسعار الجديدة للخبز، وكذلك المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًا إلى المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية. ومن المقرر أن تبدأ تطبيق منظومة رغيف الخبز.

وقد طمأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بأن الحكومة لن تقترب من عدد الأفراد في بطاقات التموين، أو وزن رغيف العيش أو أصحاب المخابز، بعد قرارها الأخير بتحريك سعر رغيف الخبز إلى 20 قرشًا، بدلاً من 5 قروش.

وتابع وزير التموين أن الحكومة ستضيف أفرادًا جددًا لـ منظومة التموين من الأفراد الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، مضيفًا أن عددهم وصل إلى 650 ألف مواطن مرحلة جديدة لتطبيق المنظومة فى محافظات الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادي الجديد اعتبارا من 1 يونيو 2024، وذلك بعد نجاحها في محافظات الأقصر وبورسعيد، ومطروح وبنى سويف، كما تم بدء تطبيق المنظومة أيضا فى محافظات "القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم اعتبارا من مايو الجاري.

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق المنظومة الجديدة

يأتي ذلك مع استمرار طرح السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار المخفضة دون اى زيادة حيث يتم طرح السكر المدعم بـ12.6 جنيه للكيلو وزيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 30 جنيها والأرز بـ 12.6 جنيه، إلى جانب طرح العديد من السلع الأخرى بأسعار مدعمة.

وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على نظام "سيستم" إلكترونى محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء، كما تعتمد على تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات وحيث يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة" بناء على قيمة التأمين، بناء على ما جاء البند السابع من الدراسة على أساس "55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى.

أسعار سلع المقررات التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.