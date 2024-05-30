ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42913 طن تشمل: 2693 طن رمل و10450 طن يوريا و5150 طن مولاس و3500 طن بودرة جبس و7300 طن علف بنجر و1000 طن كلينكر و12820 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48154 طن تشمل: 9601 طن قمح و10400 طن ذرة و1513 طن حديد و947 طن خشب زان و8305 طن خردة و12700 طن سكر و4688 طن ابلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات 816 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 816 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 358 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4802 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19343 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192623 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3514 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5743 حركة.

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها.

هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من حديد التسليح في مصر، حيث تُنتج البلاد حاليًا 8 ملايين طن سنويًا بينما تبلغ السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة 16 مليون طن ويعود ذلك إلى نقص الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير 1.5 مليون طن فقط سنويًا من الداخل، بينما يتم استيراد 3 ملايين طن من الخارج.