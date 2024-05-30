الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الخميس الثاني من زمن العنصرة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الخميس الثاني من زمن العنصرة.

 وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "فجَرَّدوهُ مِن ثِيابِه وجَعَلوا علَيه رِداءً قِرمِزِيًّا، وضَفَروا إِكليلاً مِن شَوكٍ ووَضَعوه على رأسِه". كَمَلِك أُلبِس الرّب يسوع المسيح رداءً أحمر، وبوصفه أمير الشهداء... لأنّه يضيء بدمه المقدّس كالقرمز الثمين.  كَمُنتَصِر نال الإكليل، فالإكليل يُمنَح عادةً للمنتصر... ولكن يمكننا أن نرى أنّ الرداء القرمزيّ هو أيضًا رمز الكنيسة التي، بثباتها في المسيح الملك، تشعّ بمجدٍ إلهيّ. ومن هنا جاء لقب "السلالة الملكيّة" الّذي أعطاه إيّاه يوحنّا في سِفر الرؤيا في الواقع، القماش الأرجوانيّ هو شيء ثمين وملكيّ. بالرغم من أنّه منتج طبيعيّ، فنوعه يتغيّر عندما يُغمَر بالصباغ، وشكله يتبدّل... وهذا التحوّل الّذي هو بدون قيمة بحدّ ذاته، يجعل منه منتجًا ثمينًا. وهكذا نحن: إنّنا بدون قيمة بحدّ ذاتنا، لكنّ النعمة تحوّلنا وتعطينا ثمنًا، عندما نُغطَس ثلاث مرّات [أثناء المعموديّة]، كالقماش الأرجوانيّ، في القرمز الروحيّ، سرّ الثالوث.

يمكننا أن نلاحظ أنّ الرداء الأحمر هو أيضًا رمزُ لمجد الشهداء، المصبوغين بدمهم المهراق، المزيّنين بدماء الشهادة، الّذين يشعّون في المسيح كرداء قرمزيّ ثمين. في الماضي، كانت الشريعة تأمر بتقديم أقمشة أرجوانيّة لتزيين مسكن الله؛ والشهداء، في الواقع، هم زينة كنيسة الرّب يسوع المسيح.

إنّ إكليل الشوك الّذي وُضِع على هامة الربّ هو رمز لاجتماعنا، نحن الّذين انتقلنا من الوثنيّة إلى الإيمان. لم نكن حينها سوى أشواك، أي خطأة؛ ولكن، بإيماننا بالرّب يسوع المسيح، أصبحنا إكليل العدالة لأنّنا لم نعد نوخز المخلّص أو نجرحه، بل نكلّل رأسه بإعلان إيماننا، نعم، في الماضي كنّا أشواكًا، ولكنّنا أصبحنا حجارة ثمينة.

وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية والروم الارثوذكس والانجيلية والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديسة البارة في الشهيدات ثيوذوسيّا

"الأرثوذكسية" تحتفل بحلول التذكار الشهري للسيدة العذراء مريم

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القديسة تيودوسيا

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء الثامن من زمن السنة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية غيرارديسكا دي بيزا

مطران فلسطينى: وحدة الصف أهم ما نحتاجه.. والعالم يتغير لصالحنا

هدية من كنيسة المهد.. البابا تواضروس يستقبل وفدًا وزاريًا فلسطينيًا (صور)

كنيسة أم المخلص ببردنوها تستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

انفراجة فى سوق الأدوية تشهدها الأسابيع المقبلة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة