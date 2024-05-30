الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيران تعلن نتيجة التحقيق فى تحطم مروحية إبراهيم رئيسى

الرئيس الإيرانى إبراهيم
الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الخميس، عدم وجود أي عمل تخريبي تسبب في تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم، تقريرها الثاني حول الحادث الذي وقع في 19 مايو الجاري، وأدى إلى مصرع الرئيس الإيراني وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان وآخرين.

وجاء في التقرير، أنه بناءً على أخذ العينات التي تم جمعها والاختبارات التي أجريت على حطام وأجزاء المروحية، وكذلك نمط توزيع الحطام من الجسم الرئيسي، تم استبعاد حدوث انفجار نتيجة عمل تخريبي أثناء الرحلة وقبل لحظات من اصطدام المروحية بالجبل.

زعزعة الاستقرار.. هل تواجه ايران اضطرابًا عقب وفاة رئيسى؟

وأضاف أن المحققين فحصوا بعناية الغالبية العظمى من الوثائق المتعلقة بصيانة المروحية، ولم يجدوا أي مشكلات يمكن أن تلعب دورًا في الحادث.

كما كشف التقرير عن أن قدرة المروحية من حيث الحمولة القياسية القصوى التي يمكن أن تحملها عند نقطة الإقلاع وطوال مسار الرحلة ومسار العودة، كانت ضمن "الحد المسموح به".

واستبعد المحققون العسكريون كذلك وجود أي خلل في نظام الاتصالات أو تداخل الترددات مع المروحية.. وكشفوا عن أنه خلال الرحلة وحتى 69 ثانية قبل تحطم الطائرة، تم الحفاظ على الاتصال بالطائرة على الترددات المحددة.

وأشارت هيئة الأركان العامة التي أصدرت تقريرها الأولي عن الحادث الجمعة الماضي، إلى أن التحقيق سيستمر حتى يتم تحديد السبب الرئيسي للحادث وإعلان النتائج.

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مروحية الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة مصرع الرئيس الإيراني وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة