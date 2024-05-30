الفنان أحمد ماهر ونجله مع عمرو الليثي في "واحد من الناس".. الأحد المقبل

في حلقة فنية خاصة ولأول مرة يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في العاشرة مساء الأحد المقبل، من برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، الفنان والنجم الكبير أحمد ماهر والذي قدم العديد من الأدوار الفنية المتميزة ومسلسلات تعد علامات لتاريخ الدراما المصرية، بحضور نجله الفنان محمد أحمد ماهر.

ويتحدث النجم الكبير عن نشأته وهو ابن منطقة بولاق أبو العلا، وماذا كان يعمل قبل الفن وأسرته وأولاده وأمنيته أن تكون له بنت، وعن بدايته الفنية يتحدث وأول أعماله وكيف تعامل مع رفض والده ان يكون ممثلا ، والصدفة التي جمعته بابنه محمد في مسلسل حديث الصباح والمساء، وعشقه للأعمال التاريخية والدينية وأصعب شخصية تاريخية ودينية قدمها خلال مسيرته الفنية.

أحمد ماهر يكشف أسرار مسيرته الفنية وعشقه للأعمال التاريخية

كما يتحدث عن زوجته الإعلامية وفاء ماهر، وكيف تعرف عليها والسر فى الزواج الناجح، وهل هو سي السيد فى البيت، وعن ابنه محمد ومسيرته الفنية وآخر أعماله بمسلسل حق عرب.

كما يتحدث نجله الفنان محمد ماهر، عن بدايته الفنية وأهم الأعمال في مسيرته، وعلاقته بوالده وطفولته، وتخرجه من كلية العلوم، وأول أعماله الفنية، وهل صحيح أن الفنانة سميرة أحمد هى التي رشحته لمسلسل "أميرة فى عابدين"، والعديد من الأسرار والكواليس وآخر أعماله بمسلسل "حق عرب".