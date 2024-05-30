ضبط 21778 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 21778 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 948 مخالفة السير بدون تراخيص، 27 دراجة نارية مخالفة، 8797 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 12 مخالفة موقف عشوائي، 752 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.