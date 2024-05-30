برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى منتدى التعاون العربى الصينى حملت رسائل مهمة

أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، مؤكدًا أن الكلمة حملت رسائل قوية وحاسمة ومنها دعوة المجتمع الدولي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة حيث قال "الرئيس السيسي": إننى أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة.

العدوان الإسرائيلي الغاشم

وقال "الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم "إن كلمة الرئيس السيسي ركزت على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي خلال الكلمة على أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين، إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، وذلك بالالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين، والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة".

وأكد "الكحيلي"، على أهمية كلمة الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي، وأنها تمثل قضية أمن قومي لا يمكن العبث بها، حيث بعث رسائل واضحة بشأن العشر سنوات من المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة، حيث قال الرئيس السيسي: "واسمحوا لى هنا بمعاودة التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار "المنتدى العربى - الصيني" نظرًا لما تحمله هذه المسألة.. من مخاطر ترقى إلـى حد التهديد الوجودي.. وطالبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية أخذًا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.

عمق العلاقات الصينية المصرية

وأكد "الكحيلي" على عمق العلاقات الصينية المصرية، والشراكات الاستثمارية بين البلدين وكذلك العلاقات العربية الصينية والتي تشهد تطورًا كبيرًا.