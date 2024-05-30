الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام الحقيبة التدريبية الأولى لمعلمات وموجهات رياض الأطفال بالوادي الجديد

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات الحقيبة التدريبية الأولى لمعلمات وموجهات رياض الأطفال والتي جرى تنفيذها بالتنسيق مع توجيه عام رياض الأطفال وإدارة التدريب بالمديرية ومجموعة من المدربين المختصين ذوي الخبرة.

تضمنت الحقيبة مجموعة من البرامج التدريبية والتي تم إعدادها بناءً على نتائج دراسة الأساس بالتعاون مع وحدة دعم مشروع إصلاح التعليم (البنك الدولي).

وأوضح وكيل التعليم، أن مدة البرامج 3 أيام بدأت من الثلاثاء 28 مايو الجاري، وانتهت اليوم الخميس 30 مايو، مشيرًا إلى بدء فعاليات الحقيبة التدريبية الثانية ومحورها التدريس القائم على اللعب من الأحد 2 وحتى الثلاثاء 4 يونيو الجاري.

وكيل التعليم الوادي الجديد ختام فعاليات الحقيبة التدريبية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال مجموعة من البرامج التدريبية دعم مشروع إصلاح التعليم التدريس القائم

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