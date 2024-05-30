ختام الحقيبة التدريبية الأولى لمعلمات وموجهات رياض الأطفال بالوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات الحقيبة التدريبية الأولى لمعلمات وموجهات رياض الأطفال والتي جرى تنفيذها بالتنسيق مع توجيه عام رياض الأطفال وإدارة التدريب بالمديرية ومجموعة من المدربين المختصين ذوي الخبرة.

تضمنت الحقيبة مجموعة من البرامج التدريبية والتي تم إعدادها بناءً على نتائج دراسة الأساس بالتعاون مع وحدة دعم مشروع إصلاح التعليم (البنك الدولي).

وأوضح وكيل التعليم، أن مدة البرامج 3 أيام بدأت من الثلاثاء 28 مايو الجاري، وانتهت اليوم الخميس 30 مايو، مشيرًا إلى بدء فعاليات الحقيبة التدريبية الثانية ومحورها التدريس القائم على اللعب من الأحد 2 وحتى الثلاثاء 4 يونيو الجاري.