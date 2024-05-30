الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأضحية وسبب تشريعها" لقاء تثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح

جانب من القاء التثقيفي
جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، بالتعاون مع قاعة الطفل بمكتبة مصر العامة، لقاء تثقيفي لأطفال المكتبة، حول "الأضحية وسبب تشريعها"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم.

_عيد الأضحى

وأوضحت سعاد عبيد، عضو المنظمة بمطروح، خلال اللقاء أن عيد الأضحى المبارك من أبرز المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في العالم، والذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة أي بعد انتهاء الحجاج من الوقوف بجبل عرفات، ومن أهم ما يميز عيد الأضحى هو وجود الأضحية، وهي إحدى شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام في أول أيام عيد الأضحى وحتى آخر أيام التشريق، وهي سنة مؤكدة.

_التضحية في سبيل الله

ثم سردت عضو المنظمة قصة الأضحية، وسبب تشريعها، والفضائل العظيمة التي نتعلمها من هذا الحدث العظيم الذي بين حقيقة الإيمان، وجمال الطاعة، وعظمة التسليم، والتضحية في سبيل الله بكل غال ورخيص بالنفس والمال والولد، وشكرا على نعم الله تعالى.

_آداب عيد الأضحى

كما بينت «عبيد» آداب عيد الأضحى، والتي منها التكبير وذبح الأضحية والاغتسال والتطيب، والأكل من الأضحية، والصلاة ومخالفة الطريق، والتهنئة بالعيد.

_التوصيات

وفي نهاية اللقاء، أوصت سعاد عبيد، عضو المنظمة بمطروح، الأطفال بضرورة طاعة الوالدين، والاقتداء بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصبر على الشدائد، والاستفادة من أوقات الفراغ فيما هو نافع ومفيد.

وفي سياق أخر، كانت قد أعلنت إدارة رياض الأطفال بمنطقة مطروح الأزهرية، نتيجة المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير، والتي أقيمت بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، وإدارة الكمبيوتر التعليمي، وذلك تحت رعاية الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومتابعة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة.

جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح
جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح
جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح
جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح
جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح
جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح
جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح
جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح
جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح
جانب من القاء التثقيفي لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح
فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح مكتبة مصر العامة لقاء تثقيفى الأضحية وسبب تشريعها مطروح

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