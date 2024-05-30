الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع عامل إثر سقوط ونش من الدور الـ11 بالمنصورة

جثه
جثه

لقي عامل في محافظة الدقهلية مصرعه إثر سقوط ونش لرفع الطوب والرمل ومواد البناء من الدور 11 عليه في المنصورة شارع الجيش ناحية كوبري سندوب وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بسقوط ونش طوب ورمل من الدور الـ11 على أحد العمال في الشارع والذي لقي مصرعه في الحال.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن سقوط ونش لرفع الطوب والرمل ومواد البناء من الدور 11 على أحد العمال بجوار بنزينة اتجاه مجمع المحاكم الجديد، وتبين أن الجثة المدعو «مصطفى حاتم محمد عل ابو زيد، 17 سنة، ومقيم ميت بدر خميس، مركز المنصورة».

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الدقهلية سقوط ونش المنصورة شارع الجيش مستشفي المنصوره الدولى

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