الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرياضة يطلق شارة بدء البرنامج التدريبي لمدربي المنتخبات الوطنية.. الأحد

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي

يُطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة شارة بدء فعاليات البرنامج التدريبي لمدربى المنتخبات الوطنية ELITE NATIONAL COACHES، يوم الأحد المقبل بالتعاون مع الجامعة البريطانية في القاهرة وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان، وفى ضوء بروتوكول التعاون الثلاثي الذى وقعته الوزارة مع كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأكاديمية رايت تو دريم؛ لصقل كفاءات مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم وفق أحدث الأسس العملية على مستوى التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب والبرامج التدريبية المختلفة.

يشهد حفل إطلاق البرنامج، جمال علام - رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، السفير جارث بايلى - السفير البريطانى بمصر، والدكتور محمد لطفى - رئيس الجامعة البريطانية بمصر، والمدير التنفيذى لأكاديمية رايت تو دريم، ولفيف من الرياضيين ونجوم كرة القدم والمدربين الوطنيين.

ويتضمن الحفل عرضًا تقديميًا حول تفاصيل البرنامج يقدمه الدكتور جاى ديلى نائب رئيس الجامعة البريطانية بمصر للشئون الأكاديمية، وفيديو حول أبرز ما قدمته المنتخبات القومي تحت قيادة المدربين الوطنيين، وإنجازات أكاديمية رايت تو دريم، وعرض المستهدفات التى يسعى البرنامج لتحقيقها بما ينعكس على تطور نتائج المنتخبات الوطنية فى مختلف المحافل.

يأتى البرنامج التدريبي لمدربي المنتخبات الوطنية بهدف بناء قدرات المدربين بدءًا من مدرب المنتخب الأول مرورًا بالمنتخب الأوليمبي، ومنتخب الشباب، وكافة المراحل العمرية المختلفة، ويعد البرنامج أحد المشروعات التى ابتكرتها إدارة البحوث التطويرية بوزارة الشباب والرياضة، وتبلغ مدة الدراسة بالبرنامج عام واحد مقسمة على فترات محددة، وتتم الدراسة بالجامعة البريطانية فى مصر، وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان وأكاديمية رايت تو دريم.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخبات الوطنية إطلاق برنامج تدريبى وزارة الشباب والرياضة اتحاد الكرة

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