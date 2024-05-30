الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رجال أعمال إسكندرية" تناقش التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال

رجال اعمال اسكندرية
رجال اعمال اسكندرية تناقش رئيس هيئة التنمية الصناعية

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتنسيق من المهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بالجمعية، لبحث التيسيرات الجديدة المقدمة من الهيئة والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

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التنمية الصناعية: ارتفاع عدد مكاتب اعتماد لـ14 مكتب لتسهيل الترخيص 

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجهودات الهيئة في تسهيل إصدار التراخيص، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب الاعتماد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث زاد عددها من ٨ مكاتب إلى ١٤ مكتب لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أننا نقوم بعمل بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر، فضلاً عن تقديم شهادة معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة، لافتة إلى تواجد ١١ مطورًا صناعياً  لتطوير 15 منطقة صناعية ومنطقتين خدميتين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.


واستعرضت دور المجمعات الصناعية والتي بلغت 16 مجمعًا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى  أنه يقع في إسكندرية مجمع صناعي "مرغم 2" ، مقدمة موجزًا عن  عدد الوحدات ومساحاتها ونسب تشغيلها. 


رجال الأعمال : تناقش ابرز التحديات التى تواجة المستثمرين 

وناقشت الجمعية مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين من ضمنها تداخل الاختصاصات والتشابكات بين الهيئة والجهات الإدارية الأخرى، موضحة التسهيلات التى أبرمتها الهيئة مؤخرًا على الاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، وكذلك وعدت ببحث التحديات لإيجاد حلول على أرض الواقع.

رئيس التنمية الصناعية تؤكد على إيجاد آلية للتواصل لحل  مشاكل التراخيص بالاسكندرية 


واتفقت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إيجاد آلية للتواصل الدائم بين رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية والجمعية للتعاون لحل مشاكل التراخيص للأعضاء.


وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن الجمعية تسعى إلى تحسين مناخ الأعمال، وتستهدف توضيح  التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وإيصالها للجهات المَعنية، مشيدا  بحِرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إزالة تلك المعوقات.

رئيس الصناعية الإسكندرية جمعية تناقش تسيرات لتسهيل التراخيص

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