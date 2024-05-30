موعد مشاركة عمرو السولية مع الأهلى

يواصل عمرو السولية، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة رغم حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات حتى يوم الإثنين، حيث يرغب اللاعب في استكمال برنامجه بنجاح من أجل العودة سريعًا وإعلان جاهزيته.

وأكد مصدر طبي مسئول داخل الأهلي أن عمرو السولية سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر أن عمرو السولية سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع الأهلي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية التي يمر بها الموسم.

وكان السولية قد تعرض للإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مشاركته في فقرة الإحماء التي خاضها الفريق الأحمر قبل مباراة الجونة الماضية التي خاضها الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

كولر يعود إلى القاهرة الأحد لقيادة مران الإثنين

وغاب السولية عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة الفترة الماضية إلا أنه عاد مؤخرًا لخوض تدريبات الجري مع الفريق الأحمر بعد الأشعة الأخيرة التي خضع لها عقب التتويج الإفريقي علي حساب الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يعود السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء الأحد المقبل، تمهيدًا لقيادة الفريق الأول يوم الإثنين فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء الإجازة السلبية التي حصلوا عليها عقب اللقب الإفريقي لمدة أسبوع بسبب ارتباطات المنتخب الأول والأوليمبي سواء التصفيات المؤهلة لكأس العالم أوأوليمبياد باريس.

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مصاحبة لاعبي الأهلي عند انضمامهم ‏لمعسكر المنتخب الوطني، وعقد جلسة ودية مع الكابتن حسام حسن، المدير الفني ‏للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.

وفي ضوء الحوار الذي جرى بما يخدم ‏المصلحة العامة، تقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات، ثم يبدأ الجهاز ‏الفني للمنتخب بإشراكهم تدريجيًّا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية.